O Los Angeles Lakers não consegue se livrar de vez da má fase na reta final da NBA 2024/25. A equipe garantiu uma "respirada" na vitória sobre o Indiana Pacers, para quebrar a sequência negativa, mas voltou a ser derrotado pelo Chicago Bulls nesta quinta-feira (27). Antes do confronto contra o Pacers, o técnico JJ Redick levantou uma preocupação sobre a condição física do elenco para os últimos jogos da temporada regular.

- É uma soma de fatores. Cuidamos menos dos detalhes em duelos recentes, há uma série de questões. Mas acho que parecemos um pouco cansados em quadra em alguns momentos sabe? Sofremos com algumas lesões, então, sei lá. Não sei o que necessariamente levou a esse cenário, mas é o que parece nesse momento. Então, precisamos nos recuperar - destacou o técnico do Lakers.

Desde a inclusão de Luka Doncic na equipe, o Lakers apresentou uma melhoria significativa. No entanto, enfrentou desafios recentemente, com destaque na defesa, o que permitiu uma média de 117,4 pontos por jogo nos últimos dez jogos. A vitória contra o Pacers, marcada por uma cesta decisiva de LeBron James, resultou em um placar de 120 a 119, mas evidenciou a luta da equipe contra o cansaço.

Kendrick Perkins, analista da "ESPN" e ex-jogador, também abordou a questão do cansaço. Ele alertou sobre o impacto negativo do esgotamento físico dos jogadores do Los Angeles Lakers nos playoffs. O comentarista ainda enfatizou a importância do esforço defensivo, especialmente dos astros, como Doncic e James, cujas performances recentes foram alvo de críticas.

