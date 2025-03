NBA anuncia nova liga na Europa e pode contar com a participação de PSG e Real Madrid

A NBA, em parceria com a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), anunciou a criação de uma nova liga profissional de basquete na Europa. A competição, prevista para iniciar na temporada 2026/27, será composta por 16 equipes, incluindo 12 com vagas permanentes e quatro selecionadas anualmente por mérito esportivo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A nova competição permite que as equipes participem de suas ligas nacionais e promove um sistema de qualificação baseado no mérito. A NBA e a FIBA também se comprometeram a apoiar financeiramente o desenvolvimento do basquete europeu, incluindo academias de clubes e programas para jovens, treinadores e árbitros.

Giannis Antetokounmpo durante jogo entre Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers, pela NBA (Foto: Harry How/AFP)

Adam Silver, comissário da NBA, e Andreas Zagklis, secretário-geral da FIBA, fizeram o anúncio após reuniões em Nova York e Mies, na Suíça. Eles planejam fornecer apoio financeiro para recursos que promovam o desenvolvimento contínuo do basquete na Europa.

continua após a publicidade

-Uma nova liga na Europa combinaria a perspicácia empresarial da NBA com a expertise internacional da FIBA para atrair novos fãs de basquete e investidores, maximizando os benefícios dos clubes e estabelecendo sinergias para o benefício de todas as partes interessadas - ressaltou Zagklis.

Os jogos da liga seguirão as regras europeias, ou seja, os jogos terão 40 minutos como acontece na Europa e não 48 minutos, como acontece nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

PSG e Manchester City podem participar da nova liga

De acordo com a imprensa internacional, vários clubes europeus de alto nível, como Real Madrid, Barcelona, Valencia e Olympiacos, podem abandonar a Euroliga para participar da nova competição.

Segundo o jornal Le Parisien, a NBA também estaria em negociações com clubes sem tradição no basquetebol, mas com forte potencial comercial, como o PSG e o Manchester City, que são marcas globais de grande valor. Os clubes foram cotados para comprar uma vaga nesta liga nova na Europa.