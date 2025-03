Ao decorrer dos anos a NBA mostra novos potenciais para o basquete mundial, mas será difícil um draft superar o que foi a temporada 2003. Na ocasião, os nomes de LeBron James, Dywane Wade, Carmelo Anthony e Chris Bosh ganharam relevância nas franquias ao nível global. Por sua vez, o astro do Los Angeles Lakers fez declaração polêmica sobre a situação.

Na época, LeBron despontava como um dos jogadores mais promissores, estando na mira de múltiplas franquias. Por ter em mãos a primeira escolha do draft, o Cleveland Cavaliers não pensou duas vezes ao escolher o ala-pivô. Em sua análise, a escolha não surpreendeu, principalmente por enxergar ‘conivência’ na NBA.

- Veja, quando a bola estava caindo (loteria do Draft da NBA), Cleveland ficou com a primeira escolha. Mas acho que não foi por acaso. ‘Vamos deixar LeBron em casa, Patrick Ewing no (New York) Knicks e Derrick Rose no (Chicago) Bulls - revelou o astro em participação no Pat McAfee Show.

A título de curiosidade, LeBron James nasceu em Akron, Ohio, local de fundação do Cleveland Cavaliers. Sobretudo, a lenda acredita que os organizadores da NBA podem ter facilitado sua vida para que jogasse no clube de sua cidade. No entanto, não há indícios de que o draft em questão tenha sido burlado pela liga norte-americana.

LeBron James em ação pelo Cleveland Cavaliers (Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / AFP)

Passagem de LeBron James pelo Cleveland

Vestindo as cores do Cleveland Cavaliers, LeBron James deixou seu legado na franquia da Conferência Leste por longos sete anos. Todavia, acabou saindo pela porta dos fundos após assinar com o Miami Heat, apesar de ter voltado para sua primeira equipe para conquistar o título. A questão é que não dá para negar o enredo impecável escrito pelo ala-pivô na equipe de Ohio.

De modo geral, James disputou 1.001 partidas com o Cavs, resultando no título da NBA na temporada 2015/26. Em contrapartida, se despediu da franquia com 27.692 pontos somados, 7.368 assistências na conta, 643 vitórias e 358 derrotas.