Nikola Jokic faz uma das melhores temporadas de sua carreira na NBA. Nesta quinta-feira (27), o pivô do Denver Nuggets voltou às quadras após de uma lesão no tornozelo esquerdo e já conquistou mais um feito na liga norte-americana. Além de garantir a vitória sobre o Milwaukee Bucks, registrou 39 pontos, dez rebotes e dez assistências. Este desempenho o tornou o quarto jogador na história da NBA a registrar 30 triplos-duplos em uma única temporada.

- Eu me senti muito melhor do que imaginava, para ser sincero. Não quero ficar falando em porcentagens ou coisas assim, mas me senti até mais saudável do que eu pensava que sentiria - afirmou Jokic, ao expressar sua satisfação com a recuperação.

Durante sua ausência, o Nuggets venceu apenas duas de cinco partidas, o que impactou a disputa pela vice-liderança da Conferência Oeste com o Houston Rockets. A atuação de Jokic não apenas destacou seu talento excepcional, mas também reforçou sua importância para o time na NBA 2024/25.

Além dos números, Jokic demonstrou habilidade em movimentação e passes, destacando-se um passe sem olhar para Aaron Gordon que ganhou atenção nas redes sociais.

O técnico Michael Malone reconheceu a importância de Jokic, apesar de preocupações com a defesa da equipe, que permitiu 117 pontos ao Bucks. O comandante ainda brincou sobre a possibilidade de dar mais descansos ao pivô, considerando seu impacto imediato. A defesa do Nuggets, contudo, permanece uma área de atenção.

