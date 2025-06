Gauff dá show de simpatia após o título de Roland Garros; vídeo

Depois de virar uma batalha de 2h38 contra ninguém menos do que a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, Coco Gauff festejou demais o inédito título de Roland Garros. Aos 21 anos, a mais jovem americana a vencer o torneio desde 2002 (com Serena Williams) celebrou bastante o feito deste sábado.



Logo após a premiação, a vice-líder do ranking fez a alegria dos boleiros do Grand Slam francês, cumprimentando um a um e posando para foto. Veja o vídeo abaixo:

O troféu deste sábado foi décimo de Coco na carreira, o primeiro em 2025, e seu segundo de Grand Slam como profissional. Na final do US Open de 2023, em outra virada contra Sabalenka, a americana saboreou a primeira conquista desse nível.

A virada de Gauff contra Sabalenka foi a primeira de uma tenista contra uma líder do ranking na final de Grand Slam desde Wimbledon em 2005. Na ocasião, a também americana Venus Williams fez 2 a 1 na compatriota Lindsay Davenport. Em Paris, a última vez que isso aconteceu foi em 1999, quando a alemã Steff Graff derrotou a suíça Martina Hingis.

Abaixo, os outros nove troféus de Gauff:

2024 - WTA Finals, Pequim, Auckland

2023 - US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland

2021 - Parma

2019 - Linz.







Coco Gauff parece não acreditar na vitória sobre a bielorrussa Aryna Sabalenka na final de Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

As maiores campeãs de Roland Garros

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições de Roland Garros.

Maior vencedora de Roland Garros (Era Aberta e Amadora)

Chris Evert (EUA) – 7 títulos (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Jogadoras com 6 títulos

Suzanne Lenglen (FRA) – 6 títulos (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926)

Steffi Graf (ALE) – 6 títulos (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

Jogadoras com 5 títulos

Adine Masson (FRA) – 5 títulos (1897, 1898, 1899, 1902, 1903)

Margaret Court (AUS) – 5 títulos (1962, 1964, 1969, 1970, 1973)

Jogadoras com 4 títulos de Roland Garros

Kate Gillou (FRA) – 4 títulos (1904, 1905, 1906, 1908)

Jeanne Matthey (FRA) – 4 títulos (1909, 1910, 1911, 1912)

Helen Wills (EUA) – 4 títulos (1928, 1929, 1930, 1932)

Justine Henin (BEL) – 4 títulos (2003, 2005, 2006, 2007)

Iga Świątek (POL) – 4 títulos (2020, 2022, 2023, 2024)

Jogadoras com 3 títulos

Hilde Krahwinkel Sperling (ALE) – 3 títulos (1935, 1936, 1937)

Arantxa Sánchez Vicario (ESP) – 3 títulos (1989, 1994, 1998)

Monica Seles (IUG/SCG) – 3 títulos (1990, 1991, 1992)

Serena Williams (EUA) – 3 títulos (2002, 2013, 2015)

Jogadoras com 2 títulos de Roland Garros

Marguerite Broquedis (FRA) – 2 títulos (1913, 1914) Margaret Scriven Vivian (GBR) – 2 títulos (1933, 1934) Simonne Mathieu (FRA) – 2 títulos (1938, 1939) Margaret Osborne duPont (EUA) – 2 títulos (1946, 1949) Doris Hart (EUA) – 2 títulos (1950, 1952) Maureen Connolly (EUA) – 2 títulos (1953, 1954) Ann Haydon Jones (GBR) – 2 títulos (1961, 1966) Lesley Turner Bowrey (AUS) – 2 títulos (1963, 1965) Martina Navratilova (EUA) – 2 títulos (1982, 1984) Maria Sharapova (RUS) – 2 títulos (2012, 2014)