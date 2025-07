Guilherme Cachorrão fica fora de finais no Mundial de Natação

Guilherme Costa "Cachorrão" não avançou para as semifinais dos 200m em nado livre na natação do Mundial de Natação neste domingo (27) e encerrou a participação nas categorias em que é mais forte. No sábado, ele também não conseguiu vaga nos 400m em nado livre.

O brasileiro está inscrito nos 800m livre, mas nas entrevistas pós-prova, ele deixou dúvidas se irá participar ou não. As categorias de 200m e 400m são as especialidades de Cachorrão.

Ainda no início da noite deste domingo, Guilherme Basseto também ficou fora das semifinais dos 100m Costas masculino. Gabi Roncatto e Letícia Romão ainda disputam as baterias dos 1500m nado livre feminino nesta noite.

Resultados dos brasileiros na natação do Mundial de Esportes Aquáticos 2025 (Domingo, 27)

100m COSTAS MASCULINO

Guilherme Basseto abriu a noite brasileira na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. O brasileiro fez uma boa saída. Na primeira e única virada, ele conquistou a nona posição e manteve ela. Ele fechou com o tempo de 54.68. Com o resultado, ele foi 32º na classificação geral e não se classificou para a semifinal.

Guilherme Basseto na natação do Mundial de Esportes Aquáticos (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

200m NADO LIVRE MASCULINO

Guilherme Cachorrão largou da raia zero na quarta bateria da categoria. Na primeira virada, ele fez a décima posição. Na segunda, o resultado foi mantido. Na terceira volta, Cachorrão subiu para a nona posição. No final, ele fechou a bateria em nono e marcou o tempo de 1:48.06. No geral, ele ficou com a 29º posição.

1500m NADO LIVRE FEMININO

Ainda não iniciado