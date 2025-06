Em um duelo entre estadunidenses do peso mosca cheio de reviravoltas, com trocação de socos, embate no chão e resistência de ambos os lados, Rose Namajunas venceu Miranda Maverick por pontos na noite deste sábado (14), na State Farm Arena, no card principal do UFC Atlanta. A decisão dos juízes foi por dois 30-27 e um 29-28

As duas lutadoras mostraram desde o primeiro round que melhoraram nas técnicas que dominam menos. Maverick deu sinais de que melhorou sua trocação de socos, e Namajunas não se intimidou em, por vezes, levar a luta para o chão. Mas foi no segundo, que a dinâmica de chão pode ter dado um nó na cabeça dos juízes. Rose levou a adversária ao chão e a deixou em muita dificuldade por um bom tempo. Mas na árte final do rounda, Miranda reagiu e virou a posição de desconforto, deixando Namajunas praticamente entregue, sem condições de se defender, e por pouco, não ocorreu uma finalização.

No terceiro round, Rose Namajunas mostrou força ao acertar uma esquerda que fez Miranda dobrar o joelho e cair. Percebendo o momento favorável, Rose partiu para cima tentando um nocaute. Mas a força e resistência de de Miranda a fizeram se manter de pé. Ao fim da luta, Maverick saiu mancando, mostrando a dificuldade com que precisou lidar para terminar o confronto.

Card principal

Kamaru Usman (Nigéria) x Joaquin Buckley (EUA) (peso meio-médio)

Rose Namajunas (EUA) vence Miranda Maverick (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso mosca)

Edmen Shahbazyan (EUA) vence Andre Petrovski (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso médio)

Raoni Barcelos (BRA) vence Cody Garbrandt (EUA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-médio)

Mansur Abdul-Malik (EUA) vence Cody Brundage (EUA) por 30-27, 29-28 e 29-28 (peso médio)

Alonzo Menifield (EUA) vence Oumar Sy (FRA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-pesado)

Resultados do card preliminar do UFC Atlanta

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Bellato (BRA) - luta sem resultado (peso meio-pesado)

Michael Chiesa (EUA) vence Court McGee (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso meio-médio)

Malcolm Wellmaker (EUA) vence Kris Moutinho (EUA) por nocaute no 1º round (peso galo)

Jose Ochoa (PER) vence Cody Durden (EUA) por nocaute no 2º round (peso mosca)

Ricky Simon (EUA) vence Cameron Smotherman (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso galo)

Philip Rowe (EUA) vence Ange Loosa (CON) por nocaute técnico no 3º round (peso meio-médio)

Jamey-Lyn Horth (CAN) vence Vanessa Demopoulos (EUA) por 30-27, 30-27 e 30-27 (peso mosca)