O brasileiro Raoni Barcelos, carioca de 38 anos, derrotou o estadunidense Cody Garbrandt por pontos na noite deste sábado (14), na State Farm Arena, no card principal do UFC Atlanta. A disputa do peso meio-médio terminou com decisão unânime, um triplo 29-28, mostrando que foi uma luta de muito equilíbrio, mas com clara vantagem do brasileiro. Foi a terceira vitória seguida do carioca de Marechal Hermes no UFC.

A agilidade do estadunidense fez com que o ritmo da luta fosse dinâmico desde o primeiro round. Garbrandt chegou a acertar um direto de direita que derrubou o brasileiro. Pouco depois, Raoni devolveu acertando uma joelhada que fez uma ferida na testa do adversário. Especialista em wrestling, o brasileiro tentou levar o rival por quatro vezes ao chão, mas só conseguiu na quinta, terminando o round por cima.

O segundo round foi mais lento, com muita trocação, mas praticamente sem chão. Faltando dez segundos, o brasileiro conseguiu acertar um soco direto que fez o norte-americano sentir e terminando de novo com Barcelos socando o rival no chão.

No round final, Raoni Barcelos estava mais inteiro. Cody Garbrandt parecia sentir dores na perna esquerda e volta e meia ficava sem base e se desequilibrava. O brasileiro aproveitou e chegou a ficar em grande vantagem ao derubar o rival com um jeb e aplicar sua técnica de jiu-jítsu, quase chegando a ficar em posição de estrangulamento. Mas Garbrandt escapou de novo e terminou a luta de pé diante de Raoni.

Card principal

Kamaru Usman (Nigéria) x Joaquin Buckley (EUA) (peso meio-médio)

Rose Namajunas (EUA) vence Miranda Maverick (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso mosca)

Edmen Shahbazyan (EUA) vence Andre Petrovski (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso médio)

Raoni Barcelos (BRA) vence Cody Garbrandt (EUA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-médio)

Mansur Abdul-Malik (EUA) vence Cody Brundage (EUA) por 30-27, 29-28 e 29-28 (peso médio)

Alonzo Menifield (EUA) vence Oumar Sy (FRA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-pesado)

Resultados do card preliminar do UFC Atlanta

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Bellato (BRA) - luta sem resultado (peso meio-pesado)

Michael Chiesa (EUA) vence Court McGee (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso meio-médio)

Malcolm Wellmaker (EUA) vence Kris Moutinho (EUA) por nocaute no 1º round (peso galo)

Jose Ochoa (PER) vence Cody Durden (EUA) por nocaute no 2º round (peso mosca)

Ricky Simon (EUA) vence Cameron Smotherman (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso galo)

Philip Rowe (EUA) vence Ange Loosa (CON) por nocaute técnico no 3º round (peso meio-médio)

Jamey-Lyn Horth (CAN) vence Vanessa Demopoulos (EUA) por 30-27, 30-27 e 30-27 (peso mosca)