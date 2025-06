O nigeriano Kamaru Usman está inteiro: com técnica, estratégia e muita experiência, o lutador de 38 anos derrotou o estadunidense Joaquin Buckley, de 31 anos, por pontos, na noite deste sábado (14), na State Farm Arena, encerrando o card principal do UFC Atlanta. Usman interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas, algo inédito em sua carreira. O nigeriano não lutava desde outubro de 2023, quando foi superado por Khamzat Chimaev em decisão majoritária.

UFC Atlanta: aos 38 anos, brasileiro Raoni Barcelos leva a melhor sobre Garbrandt

Mal a luta começou, e mesmo sabendo que a previsão era de cinco rounds, Usman mostrou sua experiência e que não estava para brincadeira: assim que Buckley partiu para cima, o nigeriano levou a luta para o chão e lá a manteve até o fim do primeiro rounda, deixando o americano em posição desconfortável, fazendo-o sofrer com socos e cotoveladas.

No segundo round, o estadunidense até conseguiu acertar um forte golpe, mas na metade do período, ele de novo levou o confronto para o chão, e mais uma vez deixando Buckley em desconforto. E dali não saiu mais até soar o sinal. Usman chegou a provocar o rival, dificultando que o adversário levantasse e o obrigando a cair no chão, quase provocando um desentendimento.

Mesmo com um ferimento perto do olho direito, Buckley começou o terceiro round disposto a achar o golpe perfeito, tentando recuperar os pontos perdidos nos rouns anteriores. E quando acertou um boa sequênccia de golpes, Usman voltou a derrubá-lo e pevar a luta para a posição desconfortável. O nigeriano terminou mais uma vez montado sobre o rival, golpeando com socos e cotoveladas, sem chance de defesa para o americano.

Joaquin Buckley foi apresentado ao seu primeiro quarto round vivendo um dilema: não se aproximar muito do nigeriano para evitar nova ida ao chão, mas manter uma distância razoável para achar o golpe perfeito. Ele encontrou algun golpes certeiros, mas novamente terminou no chão sendo castigado por Usman.

No quinto e último round, Usman mostrou que a idade pesa em algum momento: não conseguiu em momento algum levar o adversário ao chão. Buckley acertou muitos golpes, e um deles seria decisivo, mas o upper passou raspando no rosto do nigeriano. Visivelmente cansado, Kamaru administrou a luta e suportou os golpes para sair vencedor. Ao soar do gongo, ambos se cumprimentaram respeitosamente.

Usman: 'Eu sempre serei o Bicho-Papão desta divisão'

Ao fim da luta, segurando o choro, Kamaru mostrou o quanto era importante ter chegado a esta vitória.

— Já faz um tempo que eu precisava tirar isso das minhas costas. Posso continuar fazendo isso no mais alto nível, tenho as melhores pessoas ao meu lado — disse o veterano.

Usman agradeceu e elogiou o adversário.

— Eu respeito demais esses caras que estão subindo, agradeço demais a ele. Todos estão brincando sobre meu joelho na internet. Quer saber? Calem a boca, eu sei fazer o que eu faço — desabafou. Ele chegou a se afastar do octógono para tratar de uma lesão non joelho esquerdo.

— Estou muito emocionado de estar aqui, tentando segurar as emoções. Infelizmente, minha filha não pôde estar aqui, e isso é uma história longa. Mas aviso: eu sempre serei o bicho-papão desta divisão — comemorou.

Card principal

Kamaru Usman (Nigéria) vence Joaquin Buckley (EUA) por 49-46, 49-46 e 48-47 (peso meio-médio)

Rose Namajunas (EUA) vence Miranda Maverick (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso mosca)

Edmen Shahbazyan (EUA) vence Andre Petrovski (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso médio)

Raoni Barcelos (BRA) vence Cody Garbrandt (EUA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-médio)

Mansur Abdul-Malik (EUA) vence Cody Brundage (EUA) por 30-27, 29-28 e 29-28 (peso médio)

Alonzo Menifield (EUA) vence Oumar Sy (FRA) por 29-28, 29-28 e 29-28 (peso meio-pesado)

Resultados do card preliminar do UFC Atlanta

Paul Craig (ESC) x Rodolfo Bellato (BRA) - luta sem resultado (peso meio-pesado)

Michael Chiesa (EUA) vence Court McGee (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso meio-médio)

Malcolm Wellmaker (EUA) vence Kris Moutinho (EUA) por nocaute no 1º round (peso galo)

Jose Ochoa (PER) vence Cody Durden (EUA) por nocaute no 2º round (peso mosca)

Ricky Simon (EUA) vence Cameron Smotherman (EUA) por 30-27, 30-27 e 29-28 (peso galo)

Philip Rowe (EUA) vence Ange Loosa (CON) por nocaute técnico no 3º round (peso meio-médio)

Jamey-Lyn Horth (CAN) vence Vanessa Demopoulos (EUA) por 30-27, 30-27 e 30-27 (peso mosca)