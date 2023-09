Rayssa estava inspirada e praticamente não errou suas linhas. Liderou desde a primeira volta e, no fim, foi campeã com a nota 69,00. Já foi para a pista para sua última apresentação com a chamada Golden Run (volta dourada), quando o skatista já entra com o título garantido. Pâmela Rosa, que andou com um escudo do São Paulo colado no seu skate, por conta da decisão da Copa do Brasil, ficou em segundo lugar, com a nota 58,54, e Gabi Mazetto completou o pódio (56,12).