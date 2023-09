Numa das etapas mais quentes de toda história, com os termômetros beirando os 40 graus na capital paulista, o STU National, o circuito brasileiro de skate, conheceu na manhã deste domingo (24/09) seus campeões na modalidade Park. No masculino, Augusto Akio, o Japinha, que aumentou a diferença na liderança do ranking 2023, a uma etapa do fim da temporada, que se encerra no Recife (PE), em novembro. Já no feminino, Isadora Pacheco ficou com o título e assumiu a ponta no ranking geral.