Primeiro, as skatistas realizaram duas voltas, mas apenas a melhor foi contabilizada. Depois, fizeram cinco manobras, das quais somente as duas melhores entraram na somatória. Rayssa conseguiu levar a melhor nota do dia na etapa inicial: 74.56. No entanto, a brasileira não repetiu o bom desempenho na sequência e zerou quatro das cinco manobras, a última delas após desequilibrar por um detalhe.