O brasileiro Giovanni Vianna, de 22 anos, deu show na última manobra do Pro Tour de Skate Street, em Lausanne, na Suíça, e conquistou o bronze neste sábado (16). Com um somatório de 268.06, ele terminou atrás apenas do norte-americano Nyjah Houston (275.94) e do japonês Toa Sasaki (270.53).