De todos os amigos, dois deles repetiram com Gui o pódio do ano passado, mas em posições invertidas. Terceiro lugar em 2022, Rony Gomes, campeão mundial de Vertical em 2013, desta vez garantiu o vice, com uma nota 80,00 na sua última tentativa. E também foi na sua quarta descida que Ítalo Penarrubia, que era o atual vice-campeão do Mega Park, conseguiu o terceiro lugar, com a nota 79,00, tirando de última hora do pódio o jovem talentoso Dan Sabino, de 15 anos, que tinha um 78,00.