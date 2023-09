Rayssa Leal compartilhou a foto com Thomas Bach nas redes sociais. A maranhense estreia nesta quinta em Lausanne, a partir das 13h30. As outras skatistas brasileiras que competem no Pro Tour são Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Ariadne Souza, Carla Karolina e Kemily Suiara. No masculino, avançaram para as quartas: Filipe Mota, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar e Giovanni Vianna. Kelvin Hoefler, 5º do ranking, já tinha vaga garantida nesta etapa.