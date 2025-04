Em partida decidida no último quarto, Minas vence Vasco pelo NBB

O Minas venceu o Vasco por 76 a 69 em partida válida pela 26ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB, nesta segunda-feira (7), na Arena UniBH, no em Belo Horizonte–MG. O duelo foi equilibrado nos três primeiros quartos, com ambas as equipes se alternando na liderança do placar, mas período final, o time da casa cresceu na partida e saiu vitorioso. Apesar da derrota, Eugeniusz, do Cruz-Maltino, foi o cestinha da partida com 21 pontos.

🏀 Como foi o jogo?

A partida começou com o Minas melhor, com 12 a 4 no placar. Após tempo técnico, o Vasco correu atrás e diminuiu a desvantagem para 12 a 10, mas a reação foi minada pelo time da casa, que recuperou o controle do jogo e fechou o primeiro quarto em 22 a 15. Na sequência, o time cruz-maltino se recuperou e empatou o confronto em 27 a 27, após três lances livres do veterano Marquinhos.

Depois de alguns minutos, o Vasco passou à frente no placar, por 37 a 34, com Marquinhos e Eugeniusz aparecendo. Porém, o Minas cresceu nas jogadas finais e foi para o intervalo vencendo por 41 a 38, com Rafael Mineiro aproveitando os lances livres e Juan Arengo com um arremesso de três pontos.

Eugeniusz, do Vasco, foi o cestinha da partida com 21 pontos (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

O terceiro quarto foi bastante equilibrado, com as equipes se alternando na liderança do placar. Os destaques ficaram com Eugeniusz, do Vasco, e Fuzaro, do Minas, que marcaram sete pontos cada. A equipe da casa liderava até por 57 a 55 até os segundos finais, até que Eugeniusz empatou a partida em bela bandeja.

Com o duelo empatado no último quarto, a vitória ficou com o time que menos, que foi o Minas. O Vasco até começou com o controle da partida, principalmente com Eugeniusz e Marquinhos, mas os líderes do NBB embalaram e após 12 pontos em sequência, viraram para 74 a 65. Após muitos turnovers do Cruz-Maltino, o treinador Léo Figueiró pediu tempo técnico, o que não adiantou. Vitória do Minas por 76 a 69.

Minas venceu o Vasco por 76 a 69 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

