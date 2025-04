Corredor brasileiro fatura premiação inédita em competição na Jamaica

Mesmo após seis meses afastado das pistas, o corredor brasileiro Alison dos Santos faturou uma premiação inédita no atletismo ao vencer as provas dos 400m rasos e dos 400m com barreiras na primeira etapa do Grand Slam Track, realizada na Jamaica. O corredor faturou US$ 100 mil, o equivalente a cerca de R$ 590 mil.

A prova sem barreiras não é a especialidade de Alison, que não disputa esse tipo de corrida desde 13 de abril do ano passado. O corredor ficou a maior parte do tempo em terceiro lugar, mas nos metros finais ultrapassou o americano Chris Robinson, que terminou em segundo com 45,54s. Caleb Dean fechou o pódio, com 45,68s.

Na prova com barreiras, Alison não deu chances aos adversários e liderou a prova do início ao fim. Com as vitórias, o brasileiro somou 24 pontos e conquistou a premiação inédita em dinheiro.

Alison dos Santos fatura premiação inédita no atketismo (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

Próximas competições para Alison dos Santos

Grand Slam Track, competição organizada pelo multicampeão olímpico Michael Johnson, continua entre maio e junho de 2025 em três locais diferentes dos Estados Unidos: Miami, Filadélfia e Los Angeles.

O circuito é composto por seis categorias de provas: velocidade curta (100m e 200m), barreiras curtas (100m ou 110m com barreiras), velocidade longa (200m e 400m), barreiras longas (400m com barreiras), meio-fundo (800m e 1500m) e fundo (3000m e 5000m). Cada prova reúne oito atletas, sendo quatro corredores fixos e quatro convidados, selecionados com base em seu desempenho recente. Cada atleta compete em duas provas, e o campeão é determinado pela soma dos resultados das duas disputas.