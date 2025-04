Maracanãzinho sedia Final Four da BCLA com Flamengo na disputa

O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será o cenário do Final Four da Basketball Champions League Americas (BCLA) nos dias 18 e 19 de abril. Entre aos principais equipes de basquete do continente, o Flamengo e o Franca buscam mais um título continental. A competição determinará o representante das Américas no Mundial de Clubes, agendado para ocorrer em Singapura de 20 a 25 de setembro deste ano.

No dia 18 de abril, o Flamengo enfrentará o Franca na semifinal. Boca Juniors e Instituto Córdoba, ambos da Argentina, competirão pela outra vaga na final. O dia seguinte será dedicado à disputa do terceiro lugar e à grande final entre os vencedores da primeira etapa do Final Four.

A escolha do Rio de Janeiro como sede beneficia o Flamengo, permitindo que sua torcida acompanhe de perto as partidas decisivas. Marcus Vinicius Freire, diretor-executivo de esportes olímpicos rubro-negro, expressou sua satisfação com a decisão.

- Na disputa por sediar a fase final da BCLA, vitória para o Flamengo! O Final Four será na nossa casa, Nação! Tenho certeza que a massa rubro-negra vai fazer a diferença. Impulsionados pela Maior Torcida do Mundo, teremos duas grandes batalhas, que se vencidas, nos credenciam para disputar mais uma vez o Mundial, dessa vez em Singapura - comemorou Freire.

Jordan Williams em ação pelo Flamengo (Foto: Divulgação/BCLA)

O Flamengo se destacou na fase de grupos da BCLA, ao liderar sua chave com cinco vitórias em seis jogos. Esta performance incluiu vitórias sobre equipes como Boca Juniors (ARG) e Toros de Chiriquí (PAN). O time avançou diretamente para as quartas de final, eliminando o Paisas (COL) com uma vitória por 2 a 0 na série, sem necessidade de um terceiro jogo.

Além do Flamengo, o Franca Basquete é mais um time brasileiro na disputa continental. Na fase de grupos, a equipe se destacou invicto na liderança contra o Instituto de Córdoba e o Leones de Quilpué. As quartas de final já não foram tão tranquilas para os paulistas que enfrentaram o atual campeão da BCLA, o Quimsa (ARG), em uma série de três jogos. Os placares dos confrontos foram 69 a 71, 78 a 88 e 84 a 73, respectivamente.