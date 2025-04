A boa semana de Stephen Curry terminou mal após uma noite quase em branco neste domingo (6). Após atuações brilhantes nos primeiros jogos de abril na NBA 2024/25, o armador foi parado pela defesa de Houston Rockets que superou por 106 a 96 o Golden State Warriors. O método usado pelos visitantes, no entanto, gerou certa polêmica após o duelo, com reclamações dos companheiros de Curry e elogios de Ime Udoka. O técnico texano ainda cutucou as declarações dos adversários.

- Quando as pessoas começam a reclamar de arbitragem e 'chorar' por causa de um jogo mais pegado é porque você fez um bom trabalho. É o primeiro passo para vencermos a batalha. Então, eu falei para o elenco sobre isso. Quando eles começarem com 'choro', nós temos que aumentar a intensidade e ser mais agressivos. Os árbitros precisam se adaptar a nós, não o contrário - destacou Udoka.

Apesar da "alfinetada", o técnico elogiou as últimas performances de Stephen Curry e os companheiros do Warriors, principalmente após a chegada de Jimmy Butler. Para Udoka, o resultado positivo para o Rockets foi um trabalho coletivo para limitar as chances do camisa 30.

- Stephen, certamente, está em uma fase incrível. O motivo para Golden State estar tão bem, além da troca por Jimmy Butler, é o nível das suas atuações. Por isso, tínhamos que pará-lo de forma coletiva. É óbvio que Amen (Thompson) foi o principal defensor, mas o time inteiro deles vem trabalhando para criar chances para Stephen. Não era fácil, então acho que fizemos um bom trabalho coletivo - concluiu o técnico.

O tópico já havia sido discutido por Udoka antes mesmo do fim do jogo. Durante a saída no intervalo, o técnico presenciou Stephen Curry reclamando com a arbitragem sobre lances e faltas sofridas no primeiro tempo e compartilhou sua opinião sobre a situação. Após a troca, uma discussão foi iniciada ainda em quadra.

Reclamação sobre faltas em Curry

Não é a primeira vez que faltas não dadas são motivos de reclamação para jogadores e torcedores do Golden State Warriors. Na derrota para o Rockets, Stephen Curry encerrou uma sequência de grandes atuações, ao marcar três pontos, dois rebotes e oito assistências. O armador converteu apenas um arremesso de quadra e não foi para lance livre em nenhum momento do jogo.

As decisões da arbitragem foram alvo de críticas dos jogadores do Warriors após o confronto deste domingo (8). Novo na equipe, Jimmy Butler se mostrou inconformado com a postura dos árbitros em relação a Curry.

- Eu nunca vi um jogador sofrer mais faltas em quadra do que Stephen. Para mim, antes de tudo, isso é o que mais chama a atenção. Ele já está nessa liga faz uns 16 anos, né? Certamente, tem sido assim para Stephen desde o início. E saber que esse cara está no meu time agora recebendo esse tipo de tratamento me deixa muito revoltado - desabafou Butler.

