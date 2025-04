Duas das mais importantes vitórias de João Fonseca foram contra o francês Arthur Fils (15º) e o russo Andrey Rublev (9º). Pois, nesta quinta-feira (10), no Masters 1000 de Monte Carlo, os dois se enfrentaram, e o primeiro venceu com facilidade, por 6/2 e 6/3, tornando-se o único a atingir as quartas de final dos três primeiros desse nível no ano.

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

- Do início ao fim estive muito focado, fiz as escolhas certas, implementei minhas táticas. Estava me sentindo bem, foi uma partida muito boa - celebrou Fils, de 20 anos, sobre a vitória em cima do campeão de 2023 do torneio.

João Fonseca derrotou Fils duas vezes

Em fevereiro de 2024, foi contra o tenista francês que o número 1 do Brasil, aos 17 anos, se tornou o mais jovem do país a vencer uma partida de ATP. A proeza foi no Rio Open. Em dezembro, o tenista carioca, já aos 18 anos, repetiu a dose na estreia no NextGen Finals, na Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Já em janeiro de 2025, o fenômeno do tênis brasileiro (e mundial) conquistou, contra Rublev, em sua estreia em Grand Slams como profissional, a primeira vitória diante de um top 10. Por ora, a maior da carreira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas quartas de final, na sexta-feira, Fils vai medir forças contra o espanhol Carlos Alcaraz (3º) ou o alemão Daniel Altmaier (84.

Finalista em 2022, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (42º) também avançou às quartas de final. Nesta quinta, ele superou o quinto favorito, o britânico Jack Draper, por 6/3, 6/7 e 6/4. Para voltar às semifinais, o tenista da Espanha - em sua primeira quartas de final no saibro desde 2023 - terá de superar o norueguês Casper Ruud (7º) ou o britânico Alexei Popyrin (27º).

continua após a publicidade

Em março deste ano, Draper foi o algoz de João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Na ocasião, foi a primeira vez que o brasileiro jogava o torneio na Califórnia.