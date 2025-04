Maior sensação do circuito mundial, João Fonseca é cobiçado por diversos torneios. O diretor do forte Challenger 175 de Estoril, em Portugal, João Zilhão, vibrou com o retorno do do número 1 do Brasil ao torneio que começa no próximo dia 27. Mas o tenista carioca só disputará a competição caso não alcance a segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, que tem início quatro dias antes.

- Vai ser uma edição histórica, que representa simultaneamente o 10º aniversário do torneio e a transição para uma nova semana no calendário da ATP. No ano passado, tivemos sempre casa cheia e este ano já há várias sessões esgotadas, pelo que não faltará apoio ao contingente nacional; para já, temos pelo menos dois portugueses no quadro principal, com a entrada direta do Nuno Borges (43º) e o wild card do Jaime Faria (99º) - comenta o diretor.

Faria, por sinal, mês passado, ao ser perguntado pelo jornalista português José Morgado, respondeu que o jogador perfeito teria a direita de João Fonseca.

O diretor do Challenger de Estoril aposta na fórmula entre experiência e ótimos nomes da nova geração para a edição deste ano:

- Também temos uma combinação de credenciados veteranos e de jovens talentos muito forte para um evento Super Challenger. De um lado os finalistas da última edição do Next Gen Finals e ainda teenagers, João Fonseca e Lerner Tien (EUA, 69º), que são já estrelas do circuito: o brasileiro ganhou o seu primeiro título ATP este ano e atrai multidões por onde passa; também Alex Michelsen (EUA, 37º) tem subido rapidamente no ranking. Do outro, uma grande figura como Kei Nishikori, o melhor tenista japonês e asiático de todos os tempos, e outro ex-top 10 como Roberto Bautista-Agut - continuou Zilhão.

O diretor de Estoril acrescentou:

- E também dois vice-campeões (de ATP): Miomir Kecmanovic (SER, 47º) e Pedro Martinez (ESP, 51º). Haverá ainda a possibilidade de enriquecer o quadro mediante os wild-cards que ficarem disponíveis, mas as sessões já esgotadas provam que o público nacional não depende de grandes nomes para marcar presença.

Em 2024, então 288º do mundo aos 17 anos, o número 1 do Brasil disputou o ATP de Estoril, mas acabou superado na estreia, pelo britânico Jan Choinski (188º).

João Fonseca treina com Monteiro

Únicos brasileiros no top 100 nesta semana, João Fonseca (59º) e Thiago Monteiro (94º) treinaram juntos no Rio de Janeiro, na Yes Tennis, no Itanhangá. O carioca, de 18 anos, número 1 do país, volta às competições no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 23.

'Pegando um pouco do mel', escreveu o tenista cearense, nas redes sociais. Há duas semanas, Monteiro foi vice-campeão do Challenger de Assunção, no Paraguai, quando acabou superado, na decisão, pelo americano Emilio Nava (235º).

João Fonseca, por sua vez, também há duas semanas, alcançou, pela primeira vez em quatro participações, a terceira rodada de um Masters 1000. Foi em Miami, quando superou o americano Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (20º) e só foi parado pelo australiano Alex De Minaur (11º), na terceira rodada.

Na semana anterior, o número 1 do Brasil venceu seu segundo Challenger na temporada, na quadra rápida de Phoenix, ocasião em que levou a melhor sobre o cazaque Alexander Bublik na decisão. Em janeiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vencera o Challenger de Camberra, na Austrália.