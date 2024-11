Em jogo apertado, Brasil vence Uruguai pelas Eliminatórias da AmeriCup

A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu o Uruguai por 71 a 65, nesta quinta-feira (21), em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias da AmeriCup 2025, na Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará. Bruno Caboclo, destaque da partida, foi o cestinha com 21 pontos.

Com o resultado, o Brasil coloca um pé na AmeriCup 2025, que será realizada na Nicarágua. Já o Uruguai segue na segunda colocação do Grupo C, mas também perto de se garantir no torneio continental.

🏀 COMO FOI O JOGO?

A Seleção Brasileira começou bem, colocando pontos no placar, mas o Uruguai conseguiu reagir e virou a partida, em apagão da equipe da casa, terminando o primeiro quarto na frente, por 19 a 15. No segundo, os comandados de Aleksandar Petrovic reagiram, anularam os celestes, tomaram o controle da partida e foram para o intervalo com 33 a 27 a favor.

No segundo tempo, o Uruguai voltou melhor e conseguiu diminuir a vantagem do Brasil para um ponto, perdendo por 51 a 50. Porém, a estrela de Bruno Caboclo brilhou e colocou a Seleção Brasileira de volta ao jogo, com bolas de três e trabalhando bem com João Cardoso, o "Mãozinha", que também se destacou. No final, a equipe treinada por Petrovic venceu por 71 a 65.

Mãozinha sobe para marcar para a Seleção Brasileira na vitória sobre o Uruguai (Foto: Divulgação/FIBA)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

As duas equipes voltam à quadra pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, no próximo domingo (24). O Brasil encara o Panamá, às 20h, em Belém, e o Uruguai visita o Paraguai, na cidade paraguaia de Pilar.