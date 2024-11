STU National: os destaques da última fase da competição, em São Paulo

A quinta etapa do STU National acontece em São Paulo e reúne 47 dos melhores skatistas da atualidade. A cidade segue como referência no cenário nacional e internacional do skate, que se tornou uma modalidade olímpica na última edição e ganhou reconhecimento global.

As quatro primeiras fases da competição aconteceram em Florianópolis (SC), Criciúma (SC), Porto Alegre (RS) e Porto Seguro (BA). Na etapa final do STU National 2024, apenas os 12 melhores do ranking nas modalidades Street, Park e Paraskate, masculino e feminino, disputam o título.

Modalidade Street

Nesta modalidade, os 12 skatistas são separadas em três baterias com quatro atletas em cada, com

direito a três voltas de 45 segundos. A melhor nota é levada em conta. O primeiro e segundo colocados de cada bateria avançam para a final. Terceiro e quarto estão fora da competição.

Os campeões da etapa passada desta modalidade foram Ivan Monteiro, que ocupa a primeira posição no ranking, com 140.000 pontos acumulados. Este foi o segundo pódio do atleta, que venceu a fase de Floripa. Dentre as mulheres está a baiana Maria Almeida, que derroutou Isabelly Ávila (vencedora das últimas duas etapas) e foi a campeã em Porto Seguro, com 90.969 pontos. Ela ocupa a quinta posição no ranking.

A quinta etapa do <strong>STU National </strong>acontece na cidade de São Paulo e reúne 47 dos melhores skatistas (Foto: Divulgação/SMG Assessoria)

Modalidade Park

O formato da modalidade Park é o mesmo, com diferença na fase final quando os seis primeiros competem em dois tempos de 20 minutos. Caso o skatista caia com menos de 10 segundos, a sua nota será zerada; caso caia entre 10 e 20 segundos, somam 30 pontos; entre 20 e 35 segundos, somam 50 pontos. Para a pontuação final, vale a melhor volta.

Os campeões da última etapa foram Fernanda Galdino, com 74.565 pontos acumulados na quinta posição do ranking, e Kalani Konig, que se consagrou na primeira colocação, com 150.000 pontos, e conseguiu aumentar a vantagem para o segundo do colocado.

Paraskate Street e Park

Na modalidade, que ainda luta para ser inserida nas Paralimpíadas, só há a disputa da final, quando os dez melhores paraskatistas do ranking 2024, seja no Street ou no Park, têm direito a três voltas de 45 segundos. A melhor nota vale para a tabela.

O skatista, Felipe Nunes compete no Park e no Street e é um dos destaques da modalidade. O atleta ocupa o primeiro lugar no ranking do Street, com 100.000 pontos, e a terceira posição no Park, com 74.000 pontos.

