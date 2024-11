Seleção Brasileira de Basquete convoca dois jogadores após cortes por lesão

No cenário do basquete brasileiro, mudanças na convocatória da Seleção Brasileira Masculina de Basquete se tornaram necessárias devido a recentes lesões. A chegada de novos jogadores como Adyel Borges e Kevin Crescenzi coincidiu com a janela de novembro das eliminatórias para a AmeriCup 2025. Com o intuito de superar o Uruguai e o Panamá, a equipe se prepara no Ginásio Mangueirinho, em Belém.

O técnico Aleksander Petrovic, cujo foco está na renovação da equipe, busca um equilíbrio entre juventude e experiência para alcançar resultados expressivos. Essa mistura promete trazer um dinamismo renovado às partidas, algo essencial para a manutenção do Brasil na liderança do Grupo B das eliminatórias.

Quem são os Novos Convocados?

Adyel Borges, do São José, e Kevin Crescenzi, do Paulistano, foram incorporados à seleção para substituir Alexey Borges e Gui Deodato, ambos afastados por problemas físicos. Além destes, a seleção recentemente inclui Ruan Miranda em substituição a Lucas Dias. Estas novas adições reforçam o compromisso do técnico em criar um time versátil ao mesclar jogadores experientes com jovens promessas, como Nathan Mariano e Zu Júnior, do Franca.

Adyel Borges em ação pelo São José (Foto: Léo Lenzi / Agência NTZ)

A presença de Mathias Alessanco, que joga no Bétis (Espanha), também adiciona uma dimensão internacional ao elenco. O técnico destacou que a renovação não é apenas uma estratégia de curto prazo, mas parte de um plano mais abrangente para consolidar uma equipe competitiva no cenário internacional.

Brasil na Liderança do Grupo B

Com duas vitórias já contabilizadas contra o Paraguai em fevereiro, a seleção brasileira assegura sua posição de liderança no Grupo B. Esse grupo inclui, além do Brasil, as equipes do Uruguai e do Panamá. As eliminatórias da AmeriCup 2025 englobam 16 países, divididos em quatro grupos, dos quais os três primeiros colocados garantem uma vaga no torneio continental.

As expectativas são altas para os próximos confrontos em Belém. Vencer contra o Uruguai e o Panamá não só representaria a consolidação do time no topo do grupo, mas também um avanço importante rumo à AmeriCup 2025.

Seleção Brasileira durante as Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / FIBA)

Quais São os Jogo Cruciais em Belém?

Os jogos decisivos acontecem no Ginásio Mangueirinho, com o primeiro desafio contra o Uruguai no dia 21 de novembro e o segundo contra o Panamá no dia 24 do mesmo mês. Ambas as partidas estão marcadas para as 20h. O desempenho nesses confrontos será crucial para garantir a vaga antecipada do Brasil na próxima fase do torneio continental.

Além de garantir a classificação, essas partidas oferecem uma oportunidade vital para a equipe testar a nova formação e estratégias em um ambiente competitivo, preparando o terreno para futuros desafios internacionais.

Os Próximos Passos da Seleção

O técnico Petrovic permanece focado em solidificar a equipe, tanto para as eliminatórias da AmeriCup como para desafios futuros, incluindo os Jogos Olímpicos. A combinação de veteranos e novos talentos promete trazer uma dinâmica diferenciada para os jogos, visando não apenas a qualificação, mas também um desempenho robusto nos torneios subsequentes.

Aleksander Petrovic é o treinador da Seleção Brasileira de Basquete (Foto: Divulgação / FIBA)

Com essa configuração, a seleção brasileira de basquete almeja não apenas vencer as partidas que se aproximam, mas também iniciar um novo capítulo de conquistas no cenário global do basquete. A torcida está ansiosa e esperançosa para ver o que o futuro reserva para esses novos talentos e veteranos sob a direção de Petrovic.