Lewis Hamilton viveu um fim de semana para esquecer no GP de São Paulo da Fórmula 1, pelo menos quando estava valendo. Embora tenha emocionado fãs brasileiros ao guiar a McLaren MP4/5B de Ayrton Senna antes da corrida principal, o heptacampeão mundial cruzou a linha de chegada na modesta décima posição e não escondeu a frustração com o desempenho do carro da Mercedes em Interlagos.

— Só quero que a temporada acabe. Eu não estou lutando pelo título. Então, onde terminamos no campeonato realmente não importa. Não me importo se eu termino na frente ou atrás do George. Isso não faz diferença para mim. Eu só quero manter o carro longe do muro e tentar marcar o máximo de pontos que eu consigo para a equipe — declarou o #44, após a corrida brasileira.

Em Las Vegas, Hamilton admitiu que chegou a pensar em desistir após aquele fim de semana e quase abandonou a equipe após o GP de São Paulo.

— Sim, no momento, eu senti que não queria voltar após aquele fim de semana. Mas acho que é natural. É frustrante ter uma temporada como essa, e estou certo que não terei novamente, ou pelo menos vou trabalhar para não ter novamente — afirmou o piloto à emissora inglesa Sky Sports, nos Estados Unidos.

Hamilton ocupa a sétima posição no Mundial de Pilotos, com 190 pontos, muito longe do que estava acostumado a brigar há alguns anos, quando a equipe de Brackley tinha um carro competitivo. A partir de 2025, o heptacampeão mundial tentará o oitavo título com a Ferrari e vive os últimos momentos com o macacão da equipe alemã.

— Naturalmente, no momento eu não me senti bem com aquela última corrida. Mas tive uma ótima semana passada com muitos projetos incríveis em que estou trabalhando, incluindo o filme da F1. Há muita coisa acontecendo. Lancei uma coleção de roupas aqui com Tyler The Creator. Isso é o que torna essas coisas importantes para poder se recuperar de finais de semana como o do Brasil — afirmou o inglês ao GP Blog.

— Mas estou aqui e ainda amo esse trabalho. Estou aqui para dar meu máximo nessas últimas corridas e terminar forte. Esse sempre foi o plano — completou Hamilton.

Lewis Hamilton, com macacão da Mercedes, durante GP da Áustria, da Fórmula 1 (Foto: AFP)

Na noite de quinta-feira (21), às 23h30 (de Brasília), acontece o treino livre 1. Depois, na madrugada de sexta-feira (22), às 3h, os pilotos realizam a segunda sessão. Ainda na noite de sexta-feira (22), retornam para o terceiro treino livre, às 23h30. Em seguida, na madrugada de sábado (23), disputam a classificação. Por fim, a largada da corrida em Las Vegas será no domingo (24), às 3h.