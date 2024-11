Segundo Michael Irvin, ex-jogador de futebol americano e comentarista esportivo, o influenciador Jake Paul foi beneficiado no combate contra Mike Tyson, realizado na sexta-feira (15). Na fala durante o programa "The Herd", o comentarista argumentou que o contrato do duelo proibia o ex-pugilista de usar toda sua força nos ataques, além de seus golpes mais tradicionais.

continua após a publicidade

— Fiquei na espera daquele padrão ‘um soco no corpo, um uppercut (soco de baixo para cima, mirando o queixo do adversário e movimento célebre de Tyson). Quando ele acerta essa sequência é boom, boom, boom… Era o que eu queria ter visto, mas não tivemos isso. E eu vi alguém dizer que isso estava no contrato. Eles estabeleceram em contrato. Fala sério, pessoal, por que o Mike Tyson não daria um uppercut? — disse o ex-atleta.

➡️Após Tyson, Jake Paul é desafiado por Daniel Dubois, campeão mundial de boxe

Até o momento em que essa matéria foi publicada, Mike Tyson e Jake Paul não se pronunciaram sobre o caso. Além disso, o youtuber chegou a dizer que teria "tirado o pé do acelerador" durante o combate, para não nocautear o ex-boxeador.

continua após a publicidade

➡️Confira valor da bilheteria do evento de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul

Jake Paul acerta soco em Mike Tyson durante luta de boxe (Foto: Al Bello/AFP)

O evento "Tyson x Paul", realizado em Arlington, nos Estados Unidos, teve grande apelo popular, além de ter movimentado valores milionários no mundo do boxe. O card principal ainda contou com o influenciador e humorista brasileiros, Whindersson Nunes, e outras duas lutas que valeram cinturões oficiais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte