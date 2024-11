Flávia Saraiva será a mestre de cerimônia do Prêmio Sou do Esporte

A ginasta Flávia Saraiva será a mestre de cerimônia da 9ª edição do Prêmio Sou do Esporte, que será realizado no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro. A medalhista olímpica em Paris 2024 comandará o evento que premia e celebra as melhores práticas esportivas e que terá Hortência, a rainha do basquete, como grande homenageada da noite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Já virou tradição convidar um atleta de grande destaque do esporte para apresentar o Prêmio Sou do Esporte. Nalbert, Virna, Daniel Dias, Carlão foram alguns deles, e este ano não poderia ser diferente. Ter como mestre de cerimônia a Flávia Saraiva, uma ginasta olímpica que é amada por todos os brasileiros, é motivo de grande felicidade para todos nós - afirma Fabiana Bentes, CEO da Sou do Esporte.

Mestre de cerimônia, Flávia Saraiva teve ano mágico em 2024, quando conquistou a medalha de bronze na ginástica por equipes, a primeira do Brasil na categoria. A ginasta foi a última convidada do programa "A Coletiva", no YouTube do Lance!. CONFIRA A ENTREVISTA ABAIXO:

continua após a publicidade

➡️ ‘A Coletiva’: Flávia Saraiva comenta relação com jogadores do Flamengo

- É uma honra apresentar um prêmio tão importante para o esporte brasileiro, tendo ainda a incrível Hortência como homenageada. É uma responsabilidade enorme e uma oportunidade de mostrar a Flávia além da ginástica - disse a ginasta.

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical já se estabeleceu no calendário como a maior premiação esportiva no Brasil, incentivando a prática da governança entre as confederações olímpicas e as federações de futebol. Serão entregues mais de 20 troféus para reconhecer pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o esporte no país.

continua após a publicidade

Prêmio Sou do Esporte (Foto: Divulgação)

A cerimônia do 9º Prêmio Sou do Esporte Foco Radical será realizada no dia 10 de dezembro, no Campo Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro, a partir das 18h30, com transmissão ao vivo do BandSports. O evento conta com parceria do Lance!.

Confira as categorias do 9º Prêmio Sou do Esporte: