Em duelo brasileiro, Hugo Calderano enfrenta velho conhecido na estreia do Europe Smash

Hugo Calderano, maior mesa-tenista da história do Brasil, conheceu na manhã desta sexta-feira (15) seu primeiro adversário do Europe Smash, na Suécia. O atleta irá enfrentar seu companheiro de Seleção Brasileira, Vitor Ishiy. A partida poderá ser disputada no domingo (17) ou na segunda (18).

Calderano não compete desde o último dia 3, quando conquistou o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, seu 10º troféu da carreira. Uma semana antes, o atual campeão da Copa do Mundo triunfou na etapa de Buenos Aires do WTT. E, em junho, o brasileiro triunfou na Eslovênia.

O brasileiro que avançar na competição europeia enfrentará o vencedor do duelo entre o chinês Wen Ruibo (vice-campeão mundial sub-19 em 2023 e 2024) e um atleta vindo do qualifying.

Já nas duplas mistas, Hugo e Bruna estreiam nas oitavas de final, programadas para a próxima terça-feira (19), contra Nicholas Lum/Yangzi Liu 🇦🇺 ou Marcos Madrid/Arantxa Cossío 🇲🇽.

Hugo Calderano já tem data para voltar a competir (Foto: Divulgação/ WTT)

Nos últimos anos, Hugo e Vitor se enfrentaram em momentos cruciais, como nas finais de campeonatos pan-americanos. Em 2024, Calderano se sagrou pentacampeão da competição, derrotando Ishiy na final por 4 sets a 0.

Os 10 títulos (em 12 finais) de Hugo Calderano no WTT

● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Foz do Iguaçu

● 2025 | 🥇 WTT Contender Buenos Aires

● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana

● 2024 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana

● 2024 | 🥇 WTT Contender Rio de Janeiro

● 2024 | 🥈 WTT Champions Incheon

● 2024 | 🥈 WTT Star Contender Goa

● 2023 | 🥇 WTT Contender Muscat

● 2023 | 🥇 WTT Contender Doha

● 2023 | 🥇 WTT Contender Durban

● 2022 | 🥇 WTT Contender Tunis

● 2021 | 🥇 WTT Star Contender Doha I