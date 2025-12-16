Campinas perde para Zawiercie em jogo duro no Mundial de Vôlei

A partida de estreia do Campinas no Mundial de Clubes de Vôlei foi marcada pela resiliência do clube de São Paulo. Começando o primeiro set abaixo, a equipe foi ganhando ritmo, chegando a levar a partida para o set decisivo, no qual o Zawiercie, time polonês, levou a melhor e conquistou a vitória.

O jogo, válido pelo Grupo A da competição, terminou em 3 a 2 (19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16) para o Zawiercie. Com isso, o Campinas encerrou o dia na vice-lanterna do grupo, ganhando um ponto por conta da decisão no tie-break. O maior pontuador foi Boladz, do polonês, que marcou 20 pontos. No campinense, o domínio foi de Adriano, com 17 pontos.

Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Como foi Campinense x Zawiercie no Mundial de Vôlei?

O Zawiercie começou a partida dominando, principalmente na metade da primeira parcial. No final, o Campinas foi subindo, se aproximando do polonês e mostrando o que viria no segundo set. No fim, o Zawiercie fechou com 25 a 19. Com quatro pontos, Bieniek, do time polonês, foi o maior pontuador.

O segundo set tem um nome: Acerola. O jogador do Campinas foi destaque com oito pontos, incluindo um ace. O Campinas mostrou dominância logo no início da parcial, e a manteve até o final. A vantagem apresentada foi de quatro pontos, que foi caindo no decorrer do jogo. A parcial foi encerrada em 27 a 25 para o campinense.

No terceiro set, o Zawiercie voltou a dominar. O polonês fechou a parcial com seis pontos de vantagem, no 25 a 19. O maior pontuador foi Boladz, com cinco pontos. No quarto set, o Campinas voltou com tudo. Os oito pontos de Adriano, incluindo um de bloqueio e um de saque, foram essenciais para levar a partida para o tie-break.

O set decisivo foi bastante equilibrado entre as equipes, mas o Zawiercie se mostrou ligeiramente à frente. Com decisão nos mínimos detalhes, o time polonês fechou no 16 a 14 e venceu a partida.