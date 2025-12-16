AO VIVO: siga Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei

O Vôlei Renata Campinas enfrenta o polonês Warta Zawiercie no Mundial de Clubes de Vôlei nesta terça-feira (16). A partida é a segunda do Grupo A, que além dos dois times, tem o Praia Clube e o Al-Rayyan. Acompanhe em tempo real no Lance!.

Tempo real: Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei

2º set

São 6 a 5 para o Campinas Acerola, do Campinas, fez dois aces no segundo set! ACE DO CAMPINAS! Zawiercie marca o primeiro ponto do set! Não iniciado

1º set: Zawiercie vence por 25 a 19

Set fechado! Zawiercie vence por 25 a 19. 20 PONTOS! Time polonês segue lavando o Campinas, que tem somente 10 pontos Campinas pede tempo! O time de São Paulo tem oito erros, o dobro do oponente DEZ PONTOS! Com 18 a 8, Zawiercie domina o Campinas Time polonês tem 16 pontos ACE! Poloneses vão a 12 contra 6 Campinas pede tempo! Placar: 11 a 6 para o Zawiercie Zawiercie chega aos 10 pontos! Campinas faz 6 pontos Bola na rede! Campinas ganha ponto de saque errado Zawiercie está com 7 a 4

19h50 - A partida começa às 20h30 (de Brasília)

Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Formato do Mundial

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B