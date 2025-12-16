AO VIVO: siga Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei
Jogo é o segundo do Grupo A
O Vôlei Renata Campinas enfrenta o polonês Warta Zawiercie no Mundial de Clubes de Vôlei nesta terça-feira (16). A partida é a segunda do Grupo A, que além dos dois times, tem o Praia Clube e o Al-Rayyan. Acompanhe em tempo real no Lance!.
Tempo real: Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei
2º set
- São 6 a 5 para o Campinas
- Acerola, do Campinas, fez dois aces no segundo set!
- ACE DO CAMPINAS!
- Zawiercie marca o primeiro ponto do set!
- Não iniciado
1º set: Zawiercie vence por 25 a 19
- Set fechado! Zawiercie vence por 25 a 19.
- 20 PONTOS! Time polonês segue lavando o Campinas, que tem somente 10 pontos
- Campinas pede tempo! O time de São Paulo tem oito erros, o dobro do oponente
- DEZ PONTOS! Com 18 a 8, Zawiercie domina o Campinas
- Time polonês tem 16 pontos
- ACE! Poloneses vão a 12 contra 6
- Campinas pede tempo! Placar: 11 a 6 para o Zawiercie
- Zawiercie chega aos 10 pontos! Campinas faz 6 pontos
- Bola na rede! Campinas ganha ponto de saque errado
- Zawiercie está com 7 a 4
- 19h50 - A partida começa às 20h30 (de Brasília)
Formato do Mundial
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
Tudo sobre
