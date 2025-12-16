menu hamburguer
AO VIVO: siga Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei

Jogo é o segundo do Grupo A

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 16/12/2025
19:53
Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
imagem cameraCampinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
O Vôlei Renata Campinas enfrenta o polonês Warta Zawiercie no Mundial de Clubes de Vôlei nesta terça-feira (16). A partida é a segunda do Grupo A, que além dos dois times, tem o Praia Clube e o Al-Rayyan. Acompanhe em tempo real no Lance!.

Tempo real: Campinas x Warta Zawiercie no Mundial de Vôlei

2º set

  1. São 6 a 5 para o Campinas
  2. Acerola, do Campinas, fez dois aces no segundo set!
  3. ACE DO CAMPINAS!
  4. Zawiercie marca o primeiro ponto do set!
  5. Não iniciado

1º set: Zawiercie vence por 25 a 19

  1. Set fechado! Zawiercie vence por 25 a 19.
  2. 20 PONTOS! Time polonês segue lavando o Campinas, que tem somente 10 pontos
  3. Campinas pede tempo! O time de São Paulo tem oito erros, o dobro do oponente
  4. DEZ PONTOS! Com 18 a 8, Zawiercie domina o Campinas
  5. Time polonês tem 16 pontos
  6. ACE! Poloneses vão a 12 contra 6
  7. Campinas pede tempo! Placar: 11 a 6 para o Zawiercie
  8. Zawiercie chega aos 10 pontos! Campinas faz 6 pontos
  9. Bola na rede! Campinas ganha ponto de saque errado
  10. Zawiercie está com 7 a 4
  19h50 - A partida começa às 20h30 (de Brasília)

Campinas vence São José na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Formato do Mundial

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

