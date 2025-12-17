Brasil estreia Mundial de Vôlei com apenas uma vitória; veja tabela

O Mundial de Clubes de Vôlei estreou nesta terça-feira (16) em Belém, mas o Brasil acumulou duas duras derrotas na competição. De manhã, o Cruzeiro foi dominado pelo Osaka Blueton, que fechou os sets com ampla vantagem (25/14, 25/18 e 14/25). Fechando o dia, o Campinas fez luta franca com o Zawiercie, mas perdeu o jogo no tie-break.

A única vitória brasileira do dia ficou a cargo do Praia Clube, que dominou o catari Al-Rayyan em 3 a 0 (25/17, 25/21 e 25/21). Com isso, o Praia terminou na liderança do Grupo A, divisão com mais brasileiros. Na quarta-feira, os três brasileiros voltam à quadra: o mineiro às 10h (de Brasília), enquanto Campinas e Praia fecham o dia às 20h30.

Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Na classificação, o Praia lidera o Grupo A, com três pontos. No mesmo grupo, o Campinas é o penúltimo, ficando à frente somente do Al-Rayyan, por conta do tie-break dos brasileiros. O Zawiercie separa os brasileiros.

O Cruzeiro é o único brasileiro no Grupo B. Ele é terceiro colocado, com zero pontos. A liderança da divisão está com Sir Volley Perugia, da Itália.

Classificação: Mundial de Clubes de Vôlei

Grupo A Posição Clube Ganhou Pontos 1 Praia Clube (BRA) 1 3 2 Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) 1 2 3 Vôlei Renata (BRA) 0 1 4 Al-Rayyan Sports Club (QAT) 0 0

