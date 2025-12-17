Brasil estreia Mundial de Vôlei com apenas uma vitória; veja tabela
Confira classificação
- Matéria
- Mais Notícias
O Mundial de Clubes de Vôlei estreou nesta terça-feira (16) em Belém, mas o Brasil acumulou duas duras derrotas na competição. De manhã, o Cruzeiro foi dominado pelo Osaka Blueton, que fechou os sets com ampla vantagem (25/14, 25/18 e 14/25). Fechando o dia, o Campinas fez luta franca com o Zawiercie, mas perdeu o jogo no tie-break.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A única vitória brasileira do dia ficou a cargo do Praia Clube, que dominou o catari Al-Rayyan em 3 a 0 (25/17, 25/21 e 25/21). Com isso, o Praia terminou na liderança do Grupo A, divisão com mais brasileiros. Na quarta-feira, os três brasileiros voltam à quadra: o mineiro às 10h (de Brasília), enquanto Campinas e Praia fecham o dia às 20h30.
Na classificação, o Praia lidera o Grupo A, com três pontos. No mesmo grupo, o Campinas é o penúltimo, ficando à frente somente do Al-Rayyan, por conta do tie-break dos brasileiros. O Zawiercie separa os brasileiros.
➡️ Campinas perde para Zawiercie em jogo duro no Mundial de Vôlei
O Cruzeiro é o único brasileiro no Grupo B. Ele é terceiro colocado, com zero pontos. A liderança da divisão está com Sir Volley Perugia, da Itália.
Classificação: Mundial de Clubes de Vôlei
Grupo A
|Posição
|Clube
|Ganhou
|Pontos
1
Praia Clube (BRA)
1
3
2
Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
1
2
3
Vôlei Renata (BRA)
0
1
4
Al-Rayyan Sports Club (QAT)
0
0
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Grupo B
|Posição
|Clube
|Ganhou
|Pontos
1
Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
1
3
2
Osaka Bluteon (JPN)
1
3
3
Sada Cruzeiro (BRA)
0
0
4
Swehly Sports Club (LBA)
0
0
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias