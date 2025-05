O Minnesota Timberwolves venceu o Oklahoma City Thunder por 143 a 101, pela segunda partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs da NBA, na noite deste sábado (24), no Target Center. A partida foi de domínio do time da casa em toda a partida, principalmente na defesa, ao ofuscar os principais jogadores do OKC. Em grande atuação, Anthony Edwards, dos lobos, foi o cestinha da partida com 30 pontos.

A terceira partida da série entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves será realizada no segunda-feira (26), no Target Center, em Minnesota, às 21h30.

Como foi Timberwolves x Thunder?

A partida começou com domínio do Timberwolves, que rapidamente abriu 21 a 9, com 12 pontos de Anthony Edwards. Mesmo com baixo aproveitamento do perímetro de ambos os times, Minnesota aproveitou dos turnovers do Thunder. Mesmo após tempo técnico pedido pelo treinador de Oklahoma, Mark Daigneault, a boa sequência do time da casa seguiu, principalmente na defesa, que deixou o OKC sem pontuar por cinco minutos, quando Alex Caruso converteu uma cesta de três.

Com Edwards inspirado, o Wolves abriu 34 a 14 ao fim do primeiro quarto, após cesta de três do camisa cinco e um lance livre convertido. No segundo período, Minnesota seguiu no domínio da partida, neutralizando os principais jogadores do Thunder, principalmente Shai Gilgeous-Alexander, que marcou apenas nove pontos no primeiro tempo. Na parte final, com alto aproveitamento nos arremessos, o Timberwolves abriu 72 a 41.

Anthony Edwards foi o cestinha da partida com 30 pontos (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Depois do intervalo, o domínio do Timberwolves seguiu, principalmente com Julius Randle, anotando nove pontos no período, com uma cesta de três. Após corrida de 20 a 4 para Minnesota, com 94 a 56 no placar, o Thunder retirou os titulares de quadra para descansar e preservar para o jogo quatro da série. O time da casa seguiu com os principais jogadores e seguiu aumentando a vantagem no placar.

No último quarto, Timberwolves colocou os reservas e consolidou a vitória por 143 a 101. Mesmo com o resultado, o Oklahoma City Thunder segue à frente na série, 2 a 1, após vencer os dois primeiros jogos.

O Minnesota Timberwolves venceu o Oklahoma City Thunder por 143 a 101 (Foto: David Sherman/AFP)

