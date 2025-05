NBA: Warriors e Lakers se enfrentam no mercado de trocas

Com as eliminações nos playoffs, o foco agora se volta para o mercado de trocas e Los Angeles Lakers e Golden State Warriors estão de olho nos mesmos jogadores, acirrando a disputa por reforços para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Reconhecendo a possibilidade de contar com LeBron James por apenas uma temporada, os californianos sondam as situações de Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e de Cam Johnso, do Phoenix Sunsn. Só têm um porblema, o a franquia de São Francisco também está disposta a brigar pela dupla.

Por um lado, o Los Angeles conseguiu estruturar o elenco com o desembarque do Luka Doncic, ex-Dallas Mavericks. Por outro lado, o Warriors surpreendeu a todos com a transferência de Jimmy Butler.

continua após a publicidade

Apesar do tamanho prestígio, as duas franquias da Califórnia deixaram a desejar, motivando o interesse na contratação de novos jogadores. Nessa situação, o Warriors chega na frente da briga por atletas de renome, já que chegou às semifinais da Conferência Oeste.

Giannis Antetokounmpo durante jogo entre Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers, pela NBA (Foto: Harry How/AFP)

Possíveis reforços para o Golden State Warriors

Mirando reformar uma franquia que brigue pelo estrelato, Giannis Antetokounmpo procurou a cúpula do Milwaukee Bucks para comunicar seu desejo de ter novos ares nesta pós-temporada. Por se tratar de seu principal jogador, o time da Conferência Leste estuda uma forma de manter o grego, projetando anunciar peças de peso nas semanas que estão por vir.

continua após a publicidade

Por outro lado, a situação de Cam Johnson é a mais favorável de todas. Isso porque o Golden State pode oferecer uma moeda de troca atraente ao Brooklyn Nets pelo ala de 29 anos, e Jonathan Kuminga, ala dos Warriors, é uma das opções mais viáveis para ambas as equipes.