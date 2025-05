NBA tem volta de transmissão confirmada para a Band; veja datas

A dupla entre Prime Video e Sportingbet anunciaram uma colaboração com a Band para, mais uma vez, transmitir ao vivo e de forma gratuita as Finais da NBA em todo o Brasil. Os talentos Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, da plataforma de streaming, junto com a embaixadora da patrocinadora oficial de apostas da NBA, Alana Ambrosio, farão a narração ao vivo em português. Ademais, eles serão acompanhados do correspondente da Band nos EUA, Eduardo Barão. O primeiro jogo da série será no dia 5 de junho.

As transmissões das Finais da NBA contarão com toda a identidade visual da dupla de parceiros da liga norte-americana, com início marcado para o dia 5 de junho. Os finalistas serão definidos após os resultados das Finais de Conferência. No Leste, o Indiana Pacers enfrenta o New York Knicks, enquanto no Oeste, o Minnesota Timberwolves disputa a vaga contra o Oklahoma City Thunder. Os vencedores se enfrentarão nas Finais da NBA.

A partir da temporada 2025/26, o Prime Video e a NBA iniciarão um novo capítulo com um histórico acordo de direitos de mídia de 11 anos. O serviço de streaming transmitirá as Finais da NBA em anos alternados, começando em 2026. Além disso, os assinantes Prime terão cobertura exclusiva de 147 jogos da temporada regular, incluindo todas as sete partidas das fases eliminatórias da Emirates NBA Cup, todos os jogos do torneio Play-In, o jogo da Black Friday, além das partidas da primeira e segunda rodada dos playoffs.

Cronograma dos jogos das Finais da NBA na Band

Etapa Data Horário Jogo 1 5 de junho 21h30 (de Brasília) Jogo 2 8 de junho 21h (de Brasília) Jogo 3 11 de junho 21h30 (de Brasília) Jogo 4 13 de junho 21h30 (de Brasília) Jogo 5* 16 de junho 21h30 (de Brasília) Jogo 6* 19 de junho 21h30 (de Brasília) Jogo 7* 22 de junho 21h (de Brasília)

* Caso seja necessário

O que vem por aí nos playoffs da NBA?

Após a vitória no jogo 1, o Oklahoma City Thunder irá encarar novamente o Minnesota Timberwolves pela final da Conferência Oeste. Com a vantagem de mando de quadra, a segunda partida será disputada na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, na casa do OKC. De volta para a Minnesota, a equipe recebe o Thunder nos dias 24 e 26 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 28 e 30 de maio, e 1º de junho, respectivamente.

Nas finais do Leste, o New York Knicks venceu o jogo 1 e volta a enfrenta o Indiana Pacers nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, ainda em Nova Iorque. As equipes, então, partem para Indiana, onde jogarão nos dias 25 e 27 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 29 e 31 de maio, e 2 de junho, respectivamente.

