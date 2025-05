O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 114 a 109, pela segunda partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, na noite desta sexta-feira (23), no Madison Square Garden. A partida foi muito equilibrada durante os três primeiros quartos. No entanto, o último período foi de amplo domínio da equipe visitante, que produziu a vantagem no placar. O time de Indianápolis abriu uma vantagem de dois jogos na série, jogando ambas as partidas fora de casa.

A terceira partida da série entre Indiana Pacers e New York Knicks será realizada no domingo (25), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h (de Brasília).

Como foi Knicks x Pacers?

A partida começou com superioridade do Pacers, que propôs um tiroteio de bolas de meia e longa distância e abriu uma vantagem de dez pontos (19 a 9) no placar. Siakam foi o grande nome ofensivo de Indiana. Com uma corrida de dez pontos, o Knicks empatou na parte final do quarto (19 a 19), com Jalen Brunson sendo crucial para New York. Por fim, o Knicks ficou na frente com 26 a 24 no placar.

No segundo quarto, o Pacers começou melhor e assumiu a liderança após cesta de Pascal Siakam: 28 a 26. O jogo seguiu lá e cá, com ambos os times pontuando sem deixar que uma vantagem no placar fosse criada. Até que Towns acertou dois lances livres e converteu uma de três, deixando o Knicks com cinco pontos de vantagem (38 a 33). O Pacers lutou muito e conseguiu uma corrida de oito a zero, mas não foi o suficiente para liderar o placar e o Knicks fechou o primeiro tempo com 52 a 49.

Depois do intervalo, o jogo seguiu muito apertado, com nenhuma ampla diferença no placar. As infiltrações em velocidade foram importantes para o Pacers, no início de quarto. Na sequência, diversas bolas de três foram arremessadas, com uma margem de acerto muito positiva das duas equipes. Mais uma vez, Siakam e Brunson comandaram ofensivamente as equipes. O terceiro quarto terminou empatado (81 a 81).

No último quarto, o Pacers começou pontuando mais, abrindo uma vantagem de nove pontos (94 a 85), com apenas três minutos jogados. Administrando bem a vantagem, Haliburton foi um verdadeiro maestro no último, não dando chances ao Knicks. O Pacers venceu a partida por 114 a 109. Com o resultado, o Indiana abre 2 a 0 na série.