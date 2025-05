Timberwolves x Thunder: saiba horário e onde assistir os playoffs da NBA

O Minnesota Timberwolves recebe o Oklahoma City Thunder neste sábado (24), às 21h30 (de Brasília), no Target Center, em Minneapolis. O confronto válido pelo jogo três terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).

Liderados por Shai-Gilbert Alexander, o Thunder venceu os dois primeiros confrontos em casa e busca aumentar a vantagem na série.

O Timberwolves, por sua vez, joga seu primeiro jogo como mandante e é o favorito. Anthony Edwards, armador e líder da equipe, continua fazendo partidas boas, mas precisa da ajuda do banco de reservas para manter o ritmo em quadra 100% do tempo.

Shai-Gilbert Alexander, Oklahoma City Thunder, em quadra contra Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves (Foto: Reprodução)

Neymar vai participar da transmissão do jogo 4

Fora do Santos, Neymar foi confirmado no jogo 4 entre o Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves pelos playoffs da NBA. A Disney+ e o atacante do Santos divulgaram a presença do camisa 10 durante a transmissão das finais da Conferência Oeste. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (26), a partir das 21h20 (de Brasília), na plataforma de streaming.

Tudo sobre o jogo 3 entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder pelos playoffs da NBA

✅ FICHA TÉCNICA

Timberwolves x Thunder

Jogo 3 - Playoffs da NBA

📆 Data e horário: sábado, dia 24 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Target Center, em Minneapolis

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming) e do NBA League Pass (streaming da liga).