Dono do Mavericks detona Doncic: ‘Se quiser tirar férias, não faça isso conosco’

Patrick Dumont, atual proprietário do Dallas Mavericks, deu uma forte declaração sobre a saída de Luka Dončić, trocado com o Los Angeles Lakers por Anthony Davis. Em sua primeira entrevista após a bombástica negociação, concedida ao “The Dallas Morning News”, o empresário justificou a negociação do jogador esloveno com uma suposta falta de desempenho do jogador.

Dumont afirmou que Dončić vinha “tirado férias” em seus últimos dias nos Mavericks. Luka atuou em 22 dos 49 jogos da franquia de Dallas antes da negociação, com 19 ausências decorrentes de uma lesão na panturrilha esquerda sofrida na rodada de natal.

— Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo, construindo a cultura correta e tendo a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e alcançar um resultado campeão. E se você não estiver fazendo isso, vai perder. (…) Toda a organização sabe disso. É assim que ajo fora do basquete. Esta é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco — disse Patrick Dumont.

Da esquerda para direita, Rob Pelinka (GM do Lakers), Luka Doncic (jogador) e JJ Redick (treinador), em apresentação de Luka no Lakers (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Patrick Dumont citou exemplos de jogadores que alcançaram o status de ídolos da NBA graças ao seu empenho. Segundo o proprietário do Dallas Mavericks, lendas como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal compartilham uma característica comum: um foco implacável na vitória.

— Se você olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos. (Michael) Jordan, (Larry) Bird, Kobe (Bryant), Shaq (O’Neal), eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um único foco: vencer. E se você não tem isso, não funciona. E se você não tem isso, não deveria fazer parte do Dallas Mavericks — completou.

Quando Luka Dončić estreia no Los Angeles Lakers?

Luka Dončić deve fazer sua estreia pelo Los Angeles Lakers nesta segunda-feira (10), diante do Utah Jazz, na Califórnia. Caso contrário, sua primeira partida com a equipe californiana pode ocorrer na quarta-feira (12), novamente contra o Utah Jazz.

Dončić manterá seu tradicional número 77, popularizado durante sua carreira na NBA. Ele se tornará o primeiro jogador dos Lakers a utilizar essa numeração.