Para a reta final da temporada de 2024/25, Jimmy Butler é o novo reforço do Golden State Warriors. A franquia de San Francisco acertou com o Miami Heat uma troca pelo astro na última quarta-feira (5), em que envolveu o campeão Andrew Wiggins. Segundo o jornalista Shams Charania, em sua nova equipe, Butler assinou uma extensão contratual de dois anos no valor de US$ 121 milhões. Este valor, no entanto, faz o ala-pivô ultrapassar seu companheiro de equipe na liderança de maiores salários da NBA.

Com a extensão acordada, o astro vai embolsar US$ 54,1 milhões na próxima temporada e US$ 56,8 mi em 2026/27. O novo jogador de Golden State Warriors, assim, irá superar Stephen Curry que tem atualmente o maior salário da NBA, conforme lista do portal especialista em estatísticas de basquete, o Basketball Reference.

Quais são os maiores salários da temporada 2024/25 da NBA?

Até o momento da lista, vale destacar, as surpreendentes trocas da última janela de transferências ainda não tinham acontecido. No ranking divulgado pelo portal "Basketball Reference", Stephen Curry, que continua no Golden State Warriors, receberá cerca de 55,7 milhões de dólares (R$ 318 milhões) para atual temporada na NBA. Assim, o armador se isolava no topo do ranking entre os salários dos companheiros.

Logo em seguida, para completar o "pódio", o sérvio Nikola Jokic, grande nome do Denver Nuggets, e o camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, irão receber também uma bolada. Para a atual temporada, os pivôs ganharão 51,4 milhões de dólares (R$ 293 milhões) e estão entre os mais bem pagos na NBA.

Stephen Curry – Golden State Warriors – R$ 318 milhões (55,7 milhões de dólares) Nikola Jokic – Denver Nuggets – R$ 293 milhões (51,4 milhões de dólares) Joel Embiid – Philadelphia 76ers – R$ 293 milhões (51,4 milhões de dólares) Kevin Durant – Phoenix Suns – R$ 291 milhões (51,1 milhões de dólares) Bradley Beal – Phoenix Suns – R$ 286 milhões (50,2 milhões de dólares) Jaylen Brown – Boston Celtics – R$ 283 milhões (49,7 milhões de dólares) Devin Booker – Phoenix Suns – R$ 280 milhões (49,2 milhões de dólares) Karl-Anthony Towns – New York Knicks – R$ 280 milhões (49,2 milhões de dólares) Paul George – Philadelphia 76ers – R$ 280 milhões (49,2 milhões de dólares) Kawhi Leonard – Los Angeles Clippers – R$ 280 milhões (49,2 milhões de dólares) Jimmy Butler – Miami Heat – R$ 278,3 milhões (48,79 milhões de dólares) Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks – R$ 278,2 milhões (48,78 milhões de dólares)

