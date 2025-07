Ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira é assassinado a tiros

Everton Pereira Fagundes da Conceição, conhecido como Everton Boi, ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu, na última quinta-feira (10), no Bairro República do Líbano, em Cuiabá. A informação foi publicada primeiramente pelo site "G1" e confirmada pela Polícia Civil.

continua após a publicidade

➡️ Fórmula 1 anuncia retorno à Globo para 2026

As investigações iniciais do caso apontam para um possível sequestro. Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, foi identificado como o atirador. Foram ao todo três disparos. O suspeito se encontrava no mesmo carro do ex-jogador e fugiu do local. Ele se encontra foragido.

Após ser baleado, Everton perdeu o controle do veículo e colidiu contra outro automóvel. Além da possibilidade do sequestro, as autoridades também trabalham com a hipótese de crime passional. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cuiabá, assumiu as investigações do caso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de Everton Boi

O ex-atleta, é natural de Cuiabá, e integrou a seleção brasileira de vôlei na categoria sub-16. Com 1m97 de altura, ele atuou na posição de oposto durante toda a carreira esportiva. Dentro das quadras, Everton Boi conquistou títulos relevantes, incluindo o campeonato mundial infanto-juvenil, o sul-americano juvenil e a liga nacional de vôlei.

Fora da seleção brasileira, Everton defendeu clubes importantes do vôlei nacional, como o Fiat/Minas, Suzano, São Caetano e Vôlei do Futuro. Longe do território nacional, ele chegou a atuar por times da Espanha, Argentina e Japão.

continua após a publicidade