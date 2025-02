Luka Doncic sobre troca para o Lakers: ‘Achei que fosse 1º de abril’

Oficialmente um Laker. Luka Doncic falou, pela primeira vez, como um atleta do Los Angeles Lakers. O esloveno de 25 anos foi apresentado, nesta terça-feira (4), pela franquia e respondeu às primeiras perguntas como jogador do time.

Eu estava quase dormindo quando recebi uma ligação. Tive que verificar se era 1º de abril. No começo, eu realmente não acreditei... Fiquei muito chocado. Foi um momento difícil para mim disse Luka Doncic

A notícia da troca surgiu na madrugada de domingo (2), no horário de Brasília. Jogadores, fãs e ex-atletas chegaram a achar que o perfil de Shams Charania, jornalista da ESPN norte-americana especializado em NBA, que divulgou a informação, havia sido hackeado.

Uma das grandes estrelas da NBA, Luka Doncic irá para seu segundo time na NBA. O armador esloveno foi draftado e fez história no Dallas Mavericks, chegando às finais da liga na temporada passada. No entanto, apesar do sucesso, o "general manager" da franquia do Texas, Nico Harrisson, decidiu trocá-lo para receber Anthony Davis, ex-pivô do Lakers, como principal ativo. Relembre abaixo os detalhes:

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Da esquerda para direita, Rob Pelinka (GM), Luka Doncic (jogador) e JJ Redick (treinador), em apresentação de Luka no Lakers (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

Doncic se recupera de lesão

Doncic está na fase final do tratamento de uma lesão na panturrilha. A expectativa é de que o esloveno vista a camisa 77 do Lakers pela primeira vez em um dos confrontos contra o Utah Jazz, nos dias 11 e 12 de fevereiro.

