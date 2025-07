Veja como foram as campanhas de Sinner e Alcaraz até a final de Wimbledon

A final masculina de Wimbledon 2025 coloca frente a frente os dois maiores nomes da nova geração do tênis mundial. Carlos Alcaraz, bicampeão do torneio (2023 e 2024), vai em busca do tricampeonato consecutivo. Do outro lado, Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. A final tem transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Números das carreiras de Sinner e Alcaraz (Reprodução)

Campanha de Sinner até a final de Wimbledon

Foram seis vitórias, sem perder sets, incluindo uma vitória importante sobre Novak Djokovic nas semifinais: 6/3, 6/3 e 6/3 em menos de duas horas.

➡️ Imagens do vice de Luisa Stefani nas duplas mistas de Wimbledon

O único susto veio nas oitavas, quando Grigor Dimitrov vencia por 2 sets a 0 antes de sofrer uma lesão e abandonar a partida. Fora isso, o italiano foi perfeito: atropelou o compatriota Luca Nardi, Aleksandar Vukic e Pedro Martínez nas primeiras rodadas e superou um talentoso Ben Shelton nas quartas por 7/6, 6/4 e 6/4.

continua após a publicidade

Bicampeão do Aberto da Austrália, Jannik Sinner foi vice de Roland Garros diante de Alcaraz, em junho (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Campanha de Alcaraz até a final de Wimbledon

Carlos Alcaraz chega à sua terceira final consecutiva em Wimbledon. Logo na estreia, precisou de cinco sets para bater Fabio Fognini, em 4h37.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O espanhol derrotou Oscar Tarvet, Jan-Lennard Struff e Andrey Rublev com exibições cada vez mais confiantes. Nas quartas, atropelou Cameron Norrie em sets diretos. E na semifinal, superou o americano Taylor Fritz em mais um duelo duríssimo.

continua após a publicidade

A emoção de Carlos Alcaraz com a vaga à terceira final de Wimbledon (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Final histórica de Roland Garros

Não poderia ter sido mais dramática a primeira final de Grand Slam entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Neste domingo, na decisão mais longa da história de Roland Garros, o espanhol, de 22 anos, salvou três match-points e derrotou o italiano, de 23, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (10/2), após 5h29m.

O espanhol Carlos Alcaraz comemora com os boleiros o segundo título de Roland Garros (Foto: Thibaud Moritz / AFP)

Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam. O espanhol também se tornou o terceiro a vencer, na Era Aberta, uma final de Slam após salvar match-points. Os outros foram o argentino Gaston Gaudio (em Roland Garros, em 2004) e o sérvio Novak Djokovic (em Wimbledon, em 2019).