Luka Dončić é o mais novo jogador do Los Angeles Lakers, após o acerto da troca entre a franquia californiana e o Dallas Mavericks. Na negociação, a equipe do Texas recebeu Anthony Davis, principal companheiro de LeBron James nas últimas temporadas. O Lance! explica os detalhes de uma das maiores movimentações da história da NBA.

continua após a publicidade

➡️ Copa Super 8: Flamengo vira no final, vence Minas e conquista tetracampeonato

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

continua após a publicidade

LeBron James e Anthony Davis: campeões da NBA em 2019/20 pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi/ AFP)

Bastidores de Dončić no Dallas Mavericks

Conforme noticiado pela ESPN dos Estados Unidos, os Mavs realizaram a movimentação por conta da questão física de Dončić. Na temporada 2024/25 da NBA, o esloveno atuou em 22 jogos de 59 partidas da equipe. Na oitava posição da Conferência Oeste, a franquia tem 26 vitórias e 23 derrotas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nico Harrison, general manager do Mavs, foi questionado sobre o que o levou a trocar Dončić por Anthony Davis, que é seis anos mais velho. Na resposta, o dirigente disse que o principal motivo é o fator defensivo.

continua após a publicidade

— Acredito que ter um pivô do All-Defensive Team e um jogador All-NBA com uma mentalidade defensiva nos dará chances melhores. Estamos construindo um time para vencer agora e no futuro — disse Harisson à ESPN.

Ademais, existe outro fator importante para a motivação dos Mavs: o finnaceiro. A franquia teria que desembolsar 345 milhões de dólares, cerca de R$ 2 bilhões, por um novo contrato de cinco anos com o armador.