Lakers cancelam troca por pivô na NBA

Os Los Angeles Lakers anunciou no sábado (8) que a troca que havia sido realizada com o Charlotte Hornets para adquirir o pivô Mark Williams foi oficialmente cancelada. A notícia foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN norte-americana. Segundo a franquia californiana, o cancelamento ocorreu porque o Charlotte Hornets não cumpriu com uma das condições estabelecidas no acordo, o que levou os Lakers a decidir pela anulação da troca.

Ao trocar Luka Dončić por Anthony Davis, os Los Angeles Lakers adquiriram um armador e perderam o seu pivô titular. Sabendo disso, o time, faltando poucos dias para a janela de trocas fechar, foram atrás de um pivô e conseguiram negociar Mark Williams, que estava em ascensão no Charlotte Hornets, pelo seu calouro Dalton Knecht, entretanto, após os exames físicos, a troca foi cancelada.

Por que o negócio foi cancelado?

A negociação entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers envolvia o envio de Dalton Knecht, Cam Reddish e uma escolha de primeira rodada de 2031 para os Hornets, em troca de Mark Williams. Entretanto, após exames médicos, os Lakers cancelaram a negociação e Knecht e Williams voltaram aos seus times. Segundo os exames, o jogador mostrou diversos problemas físicos, o que motivou o cancelamento da troca.

Os Lakers com o cancelamento, fica em uma posição complicada. O time buscava um pivô para repor a saída de Anthony Davis e fazer parceria com Luka Dončić. A franquia terá que usar Jaxson Hayes como o pivô titular, porém, o jogador era reserva na rotação dos Lakers. Além disso, Hayes não terá reservas na equipe, aumentando a preocupação da franquia.

Como fica os Lakers

Os Los Angeles Lakers vem em boa temporada e apresentam um retrospecto de 31 vitórias e 19 derrotas. A equipe vem em uma sequência positiva, vencendo 9 partidas dos últimos 10 jogos em que disputou, sendo esse 5 vitórias consecutivas. No entanto, essa consistência pode ser comprometida se a carência de opções no interior não for resolvida rapidamente, especialmente em partidas contra adversários que exploram a falta de profundidade no garrafão.

A expectativa é que a diretoria dos Los Angeles Lakers esteja ligada ativamente no mercado de buyout e agentes livres. A rotação de pivôs é uma das prioridades da equipe, que terá o desafio de encontrar um jogador que possa integrar o sistema dos Lakers, podendo servir de reserva de Jaxson Hayes, ou sendo titular e servindo o suporte a Luka Dončić e LeBron James.

