Mãozinha Pereira estreia pelo Chicago Bulls na NBA Summer League

O brasileiro, Mãozinha Pereira, estreou nesta sexta-feira (11) pela equipe do Chicago Bulls na NBA Summer League.

Mãozinha Pereira durante o jogo contra o Toronto Raptors, durante a partida da Liga de Verão da NBA (Foto: Logan Riely / Getty Images via AFP)

Mãozinha Pereira atuou por 8:11 minutos na partida entre Chicago Bulls e Toronto Raptors válida pela NBA Summer League. A equipe de Chicago saiu derrotada pelo placar de 116 a 72. O destaque do time, apesar da derrota foi Matas Buzelis com 17 pontos e 5 rebotes. Jogador que já foi frequentemente usado na equipe principal do Chicago Bulls na última temporada.

continua após a publicidade

Matas Buzelis, número 14 do Chicago Bulls, durante o jogo contra o Toronto Raptors, durante a partida da Liga de Verão da NBA (Foto: Logan Riely / Getty Images via AFP)<br>

No NBB, Mãozinha teve passagens por Pinheiros, Basquete Cearense e Corinthians. Segundo o jogador, o nível técnico da competição evoluiu de forma “exponencial”, atraindo olheiros e clubes estrangeiros interessados em talentos nacionais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Acho muito positivo como o nosso basquete tem crescido, não só em popularidade no Brasil, mas também internacionalmente. Scouts e times veem que o nível tem crescido de maneira exponencial, facilitando a abertura de mercado para nossos jogadores no exterior ou até mesmo melhores estrangeiros para trazer para o Brasil — afirmou Mãozinha ao Lance!.

continua após a publicidade

Mãozinha na NBA Summer League

Com passagens por times da G-League e pelo Memphis Grizzlies, Mãozinha Pereira irá jogar a NBA Summer League pelo Chicago Bulls. O torneio é composto por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

➡️ Cooper Flagg faz estreia discreta no Dallas Mavericks pela NBA: ‘Não consegui’

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA.

O que é a NBA Summer League?

A Summer League ou Liga de verão da NBA são jogos que acontecem na pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por jogadores novatos, jogadores que estão na sua 2ª temporada e agentes-livres.