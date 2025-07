Bulgária vence e elimina o Brasil do Mundial de vôlei feminino sub-19

A Seleção Brasileira sub-19 feminina de vôlei foi derrotada pela Bulgária na noite desta sexta-feira (11) e foi eliminada do Mundial da categoria, realizado na Croácia e na Sérvia. A equipe brasileira, que até então tinha 100% de aproveitamento, perdeu por 3 sets a 1, em Osijek, na Croácia, em duelo das quartas de final, que valeria uma vaga nas semifinais, com parciais de 25/15, 21/25, 25/18 e 25/20.

continua após a publicidade

➡️ GALERIA DE FOTOS: imagens da partida entre Brasil e Bulgária

Com este resultado, a Bulgária vai às semifinais enfrentar a Turquia neste sábado, em horário ainda não divulgado. Na outra semi, a Polônia enfrenta Estados Unidos ou Itália, em jogo que está em andamento. A Seleção sub-19 vai disputar o quinto lugar em quadrangular com os perdedores das quartas, e o adversário sera a China, também neste sábado, em horário ainda não confirmado.

A equipe búlgara começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 15, contando com seis pontos de ataque de Kalina Veneva, embora a melhor pontuadora do set tenha sido a brasileira Luize, com 10, sendo sete de ataque e três de bloqueio.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira reagiu e empatou vencendo o segundo set por 25 a 21. Giovana e Mikaela se destacaram no ataque, e Lara no bloqueio. A Bulgária voltou a vencer no terceiro set, com Veneva de novo brilhando no ataque, mas com Darina Naneva se destacando nos "blocks". Acabaram fechando em 25 a 18. No quarto set, a Bulgária fechou a vitória, mais uma vez com destaque para Veneva, fazendo oito pontos de ataque.

➡️VNL: Gabi Guimarães dedica vitória do Brasil à companheira lesionada

Brasil x Bulgária, pelas quartas de final do Mundial de vôlei feminina sub-19 (foto: volleyballworld)

Confira o chaveamento do Mundial

Oitavas de Final - 8 de julho

Bulgária 3 x 0 México (25/22, 25/16 e 25/16)

China 3 x 2 Sérvia (25/19, 24/26, 24/26, 25/15 e 16/4)

Turquia 3 x 1 Croácia (25/12, 24/26, 25/13 e 25/12)

Brasil 3 x 0 Bélgica (26/24, 25/20 e 25/19)

Estados Unidos 3 x 2 Alemanha (25/18, 26/28, 17/25, 25/15 e 15/13)

Japão 3 x 1 Taipé Chinesa (20/25, 25/16, 25/22 e 25/18)

Polônia 3 x 0 Tailândia (25/17, 25/20 e 25/23)

Itália 3 x 1 Argentina (25/17, 22/25, 25/12 e 25/12)

continua após a publicidade

Quartas de final - 11 de julho

Turquia 3 x 1 China (25/20, 23/25, 25/19 e 25/9)

Polônia 3 x 0 Japão (25/20, 25/19 e 27/25)

Bulgária 3 x 1 Brasil (25/15, 21/25, 25/18 e 25/20)

Estados Unidos x Itália (em andamento)

Semifinais - 12 de julho

Turquia x Bulgária

Polônia x Estados Unidos ou Itália

Final - 13 de julho

Turquia ou Bulgária x Polônia, Estados Unidos ou Itália

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a campanha da Seleção feminina sub-19 no Mundial

Primeira fase:

2/7 - Brasil 3 x 0 República Dominicana (25/14, 25/13 e 25/10)

3/7 - Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/16, 25/17 e 25/20)

4/7 - Brasil 3 x 0 Argentina (25/22, 25/8 e 25/23)

6/7 - Brasil 3 x 2 Taipé Chinesa (25/21, 20/25, 25/23, 20/25 e 16/14)

7/7 - Brasil 3 x 1 Sérvia (21/25, 25/21, 25/12 e 25/21)

Oitavas de final:

8/7 - Brasil 3 x 0 Bélgica (26/24, 25/20 e 25/19)

Quartas de final:

11/7 - Bulgária 3 x 1 Brasil (25/15, 21/25, 25/18 e 25/20)

Disputa do 5º a 8º lugares:

12/7 Brasil x China