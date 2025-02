O Golden State Warriors anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (6), Jimmy Butler como novo reforço para a temporada 2024/25, o que foi celebrado por Gabigol. Em meio a uma janela de transferências agitada, o ala-pivô foi mais uma estrela envolvida em trocas, ao deixar o Miami Heat para se juntar ao time da Califórnia. Após as boas-vindas do Warriors, o atacante do Cruzeiro expressou em suas redes sociais a felicidade do amigo em seu time da NBA.

Veja declaração de Gabigol sobre Jimmy Butler

A última vez que os atletas foram vistos juntos foi durante a visita de Jimmy Butler ao Flamengo, em 2023. Na ocasião, o atual atacante do Cruzeiro disputou um joguinho com o ala-pivô nas dependências do Ninho do Urubu, CT do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro. Assim, o Gabigol foi às redes sociais comemorar a contratação do amigo no elenco de seu time, o Golden State Warriors.

Detalhes sobre a troca que levou Jimmy Butler ao Warriors

Além de Jimmy Butler, na transação, outros cinco times foram envolvidos no negócio. Segundo Shams, a novela entre o jogador e o Golden State Warriors demorou cera de dois meses. PorButler, o Miami Heat irá receber Andrew Wiggins (GSW), Kyle Anderson (GSW), PJ Tucker (UTA) e uma escolha de primeira rodada (protegida no top 10). O Detroit Pistons receberá Lindy Waters (GSW), Josh Richardson (GSW). O Utah Jazz terá Dennis Schroder (GSW).

No novo time, o Golden State Warriors já estendeu o contrato de Butler, que assinou pela equipe por dois anos por 121 milhões de dólares (cerca de R$ 702 milhões).

