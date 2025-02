Quando Luka Doncic estreia pelos Lakers? Veja previsão

A apresentação de Luka Doncic no Los Angeles Lakers aconteceu na última terça-feira (4). O jogador conversou com a imprensa ao lado do GM da franquia, Rob Pelinka. Agora, o próximo passo, a estreia pela equipe de LeBron James e companhia.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic sobre troca para o Lakers: ‘Achei que fosse 1º de abril’

Mas quando isso deve ocorrer? Cabe lembrar que o esloveno não entra em quadra desde a rodada do Natal, quando sofreu uma distensão na panturrilha. Apesar disso, o astro já está em reta final de recuperação e pode estrear neste sábado (8).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com Shams Charania, da “ESPN”, o Lakers está confiante de que poderá colocá-lo em ação no compromisso contra o Indiana Pacers, que acontece na Crypto Arena, em Los Angeles. Este seria o cenário de maior otimismo. Caso não seja possível, uma segunda alternativa seria no duelo diante do Utah Jazz, que acontece na madrugada de segunda para terça-feira.

continua após a publicidade

Doncic esteve no banco de reservas no clássico contra o Los Angeles Clippers, na noite da última terça-feira (4), mas não chegou a entrar em quadra. Havia uma certa expectativa por parte da torcida do Lakers para a entrada do jogador, mas o técnico JJ Redick optou por preservá-lo.

Luka Doncic ficou no banco na partida entre Lakers e Clippers (Foto: Juan Ocampo/AFP)

A sequência do Los Angeles Lakers na NBA

Serão três jogos consecutivos dentro de casa. O próximo desafio é na madrugada desta quinta para sexta-feira (7), a partir das 00h (de Brasília), diante do Golden State Warriors. Já no sábado (8), às 18h, o adversário é o Indiana Pacers.

continua após a publicidade

Por fim, a equipe fecha a sequência contra o Utah Jazz, na madrugada de segunda para terça-feira (11), às 00h30.