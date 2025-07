O Running Back do Los Angeles Chargers, Najee Harris, sofreu uma lesão superficial no olho durante uma comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos, informou o jornalista Ian Rapoport, da NFL Network, na última quinta-feira (10). Apesar do susto, o jogador deve estar pronto para a temporada 2025 da liga.

continua após a publicidade

Segundo o agente de Harris, Doug Hendrickson, o incidente foi causado por um acidente com fogos de artifício que também deixou outras pessoas feridas.

- Najee Harris estava presente em um evento no feriado de 4 de julho, quando um acidente com fogos acabou ferindo vários presentes. Ele sofreu uma lesão leve no olho, mas a expectativa é de que esteja totalmente recuperado a tempo do início da temporada da NFL - declarou Hendrickson, em comunicado divulgado por Rapoport.

continua após a publicidade

O primeiro veículo a noticiar o caso foi o Mercury News. Ainda segundo Rapoport, Najee Harris deve perder o início do Training Camp dos Chargers, previsto para começar em 17 de julho.

Aos 27 anos, Najee Harris assinou nesta offseason um contrato de um ano com os Chargers, no valor de até US$ 9,25 milhões. Antes disso, o Running Back passou quatro temporadas no Pittsburgh Steelers, onde foi titular em todos os jogos da temporada regular e ultrapassou a marca de mil jardas terrestres em cada uma delas. Em seu ano de estreia, foi selecionado para o Pro Bowl.

continua após a publicidade

Selecionado na 24ª escolha geral do Draft de 2021, vindo da Universidade do Alabama, Najee Harris acumula, em 68 jogos na carreira, 4.312 jardas corridas e 28 touchdowns terrestres, além de 1.149 jardas recebidas e seis touchdowns recebidos.

O primeiro jogo do Los Angeles Chargers na temporada 2025 da NFL acontece justamente no Brasil, em São Paulo, no dia 5 de setembro, contra o Kansas City Chiefs. A expectativa é de que Najee Harris, Justin Herbert e outras estrelas do time de LA estejam em campo na Arena Corinthians.