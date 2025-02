Oficialmente apresentado na Crypto Arena, Luka Doncic está cada vez mais perto de estrear pelo Los Angeles Lakers. Para seguir a temporada, o Dallas Mavericks trocou a estrela do time em um negócio envolvendo Anthony Davis, com a equipe da Califórnia. Questionado por seu condicionamento físico, o esloveno é considerado um dos maiores jogadores da atualidade, sem contar o percentual de evolução na NBA. Em Dallas, desde 2018, quando foi draftado pelo Atlanta Hawks e transferido logo em seguida, relembre os números conquistados por Doncic na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Luka Doncic detona Dallas Mavericks após troca com Los Angeles Lakers

Apesar de nunca ter sido campeão da NBA ou MVP, Luka Doncic tem números impressionantes na liga de basquete norte-americana. Após seis temporadas completas, com o Dallas Mavericks, o armador acumulou uma média de mais de 28 pontos por jogo, acertando mais de 47% dos chutes realizados. Vale destacar que, apesar de não ser sua "especialidade", o jogador garante uma percentagem superior a 34% em bolas de três.

As médias de assistências e rebotes do jogador também são sólidas por toda sua carreira no Texas. Conhecido pelo potencial ofensivo, Luka Doncic mantém constante o número de rebotes defensivos garantidos para a equipe, já que em sua carreira, a menor média do esloveno aconteceu em seu ano de calouro: 6,6 rebotes defensivos por jogo. Enquanto a geral é de cerca de 8,7 rebotes por jogo, acumulado em seis temporadas e "meia".

continua após a publicidade

Luka Doncic também impressiona quando o assunto é passe perfeito para o companheiro marcar. Os números do armador já chegaram a 9,8 assistências por jogo, o que aconteceu durante a última temporada, quando disputou o título de MVP com Nikola Jokic. No total, em sua carreira, o camisa 77 mantém a média em 8,3 assistências por jogo.

Em números acumulados, Doncic é tradicionalmente comparado a LeBron James, seu novo companheiro no Lakers, quando o mesmo estava com 25 anos. Ao todo, o esloveno já converteu 4114 cestas e acumula cerca de 12.089 pontos, além de 3.655 rebotes e 3.489 assistências. Na época, com 25 ou menos, James tinha 16.081 pontos, 4.089 rebotes e 4.057 assistências.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte