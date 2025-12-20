AO VIVO: acompanhe os lances de Campinas e Perugia na semi do Mundial

Neste sábado (20), o Campinas, único representante brasileiro que segue vivo no Mundial de Clubes masculino de vôlei, enfrenta o italiano Perugia em busca de uma vaga na final da competição. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). O duelo tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

Atletas em aquecimento

O Campinas se classificou para a semifinal na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos conquistados após uma vitória e uma derrota por 3 sets a 2. Assim, tem pela frente o invicto Perugia, que avançou como o primeiro colocado do Grupo B. A outra vaga na final já está definida após o Osaka vencer o Zawiercie por 3 sets a 0.

Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Classificação final da fase de grupos

GRUPO A

1 . Zawierce (POL) - 8 pontos 2 . Campinas (BRA) - 4 pontos 3 . Praia Clube (BRA) - 3 pontos 4 . Al-Rayyan (CAT) - 3 pontos

GRUPO B

1 . Perugia (ITA) - 8 pontos 2 . Osaka Bluteon (JAP) - 7 pontos 3 . Cruzeiro (BRA) - 3 pontos 4 . Asswehly (LIB) - 0 pontos

Jogos do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei